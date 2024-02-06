الأونروا: التقرير الأولى بشأن المزاعم الإسرائيلية سيكون جاهزًا بحلول مارس

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أن التقرير الخاص بمزاعم مشاركة موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في هجوم 7 أكتوبر من المقرر أن يبدأ في أوائل مارس.

وقالت مديرة الوكالة دروثس كلاوس في مؤتمر صحفي في لبنان، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي بشأن المزاعم الإسرائيلية بأن 12 من موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل جاهزا بحلول أوائل الشهر المقبل.

وأضافت كلاوس: أن "الوكالة تتوقع من المانحين الذين أوقفوا تمويلهم بعد ظهور المزاعم أن يراجعوا قراراتهم بناء على التحقيق".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة أعلن، أمس الإثنين، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالأونروا، لضمان إجراء تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان"، وفق رويترز.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة الأممية، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".

وعقب الاتهامات، علقت نحو 15 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.

واعتبرت الولايات المتحدة أن على الأونروا أن تتخذ إجراءات "حتى لا يتكرر هذا النوع من الأمور"، مقرة في الوقت ذاته بالدور "الحيوي" للوكالة.

عواقب كارثية لقطع التمويل عن الوكالة

وحذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، من أن قطع التمويل ستكون له "عواقب كارثية" على غزة، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عليها للحصول على المساعدات يوميا.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي في استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني وإصابة 67 ألف آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.