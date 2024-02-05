الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: استمرار تعليق تمويل بعض الدول سيكون له آثار مدمرة

عدنان أبو حسنة
عدنان أبو حسنة

قال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطنيين (الأونروا)، الإثنين، إن إسرائيل يجب أن تقدم معلومات كاملة بشأن الاتهامات الموجهة للأونروا.

أضاف أبو حسنة في تصريحات متلفزة: "التحقيق بخصوص وكالة الأونروا يتم من خلال أعلى هيئة رقابية في الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن استمرار تعليق تمويل بعض الدول للأونروا ستكون له آثار مدمرة.

وتابع "غزة تعرضت لنكبة حقيقية أسوأ من نكبة 194، وما نملكه من تمويل يكفي حتى نهاية هذا الشهر فقط".

وأشار الناطق الرسمي باسم الأونروا، إلى أن هناك جهات في إسرائيل تتمنى انتهاء عمل الوكالة الانسانية التابعة للامم المتحدة.

فيما حذر من الاجتياح البري الاسرائيلي في رفح، قائلًا:"أي عملية إسرائيلية برية في رفح ستكون كارثة كبرى".

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