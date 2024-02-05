الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يستهدف شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأونروا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، عن استهداف قوات الاحتلال شاحنة نقل مساعدات تابعة لوكالة أونروا.

وكانت قد نشرت وكالة "أونروا" فيديو يظهر حجم الدمار الهائل في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مستشفى تابع لها، وتقول: "هذا مستوى غير مسبوق من الدمار والتشريد القسري يحدث أمام أعيننا".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، عن أنه يعين مجموعة مراجعة مستقلة تقودها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا لتقييم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي الأيام الأخيرة، كانت الادعاءات ضد موظفي أونروا موضوعًا متكررًا للمناقشات.

وتزعم إسرائيل أن الموظفين بوكالة أونروا يعملون لدى حركة حماس، وتطالب العالم بوقف تقديم المساعدات لها.

مصادر فلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي الأونروا شمال قطاع غزة

مواد متعلقة

ألمانيا تعتزم مضاعفة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا عام 2024

الرئيس الفرنسى يعلن زيادة المساعدات إلى غزة لـ100 مليون يورو

بعد تعليق المساعدات.. ألمانيا تقرر دعم الأونروا بـ91 مليون يورو

"إكسترا نيوز" تستعرض حجم الدمار للمرافق الطبية بغـزة جراء القصف الإسرائيلى

"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو يظهر حجم الدمار فى غزة

"القاهرة الإخبارية" تستعرض الأوضاع الإنسانية وآثار الدمار بغزة

الدفاع المدنى الفلسطينى: أعداد المفقودين فى قطاع غزة تزداد بشكل ملحوظ

مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: إيران وحماس والجهاد تخطط لـ«الدمار والموت»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟