الاحتلال يستهدف شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأونروا

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، عن استهداف قوات الاحتلال شاحنة نقل مساعدات تابعة لوكالة أونروا.

وكانت قد نشرت وكالة "أونروا" فيديو يظهر حجم الدمار الهائل في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مستشفى تابع لها، وتقول: "هذا مستوى غير مسبوق من الدمار والتشريد القسري يحدث أمام أعيننا".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، عن أنه يعين مجموعة مراجعة مستقلة تقودها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا لتقييم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي الأيام الأخيرة، كانت الادعاءات ضد موظفي أونروا موضوعًا متكررًا للمناقشات.

وتزعم إسرائيل أن الموظفين بوكالة أونروا يعملون لدى حركة حماس، وتطالب العالم بوقف تقديم المساعدات لها.