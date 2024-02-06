الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
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د. محمد الباز

مصر

عضو "الأعيان الأردنى": مصر والأردن لديهما مواقف واحدة بشأن القضية الفلسطينية

الدكتورة محاسن الجاغوب
الدكتورة محاسن الجاغوب

 أكدت رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الأردني، الدكتورة محاسن الجاغوب، أن مصر والأردن لديهما مواقف واحدة وثابتة وتاريخية بشأن القضية الفلسطينية، مشيدة بالموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية.

وقالت الجاغوب، خلال فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان، إن مصر والأردن يجمعهما الموقف التاريخي بشأن القضية الفلسطينية، وهو ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت أن التنسيق والتعاون المصري الأردني ظهر واضحًا وقويًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة أكتوبر الماضي، مؤكدة أن القاهرة وعمان اتخذتا موقفًا واحدًا رافضًا لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين، التي تعمل عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إطلاق عشرات القنابل الدخانية في محيط مناطق النصر والشفاء والسرايا غرب غزة

موقف البلدين أفشلت المخطط الإسرائيلي

وأشارت إلى أن مصر والأردن، ومنذ اللحظات الأولى للحرب، حذرا من تداعياتها على المنطقة والأمن والسلم الدوليين، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكدا أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن يسمحا به، وهذا الموقف أفشل المخطط الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن مصر والأردن أول من قدما المساعدات للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة وحتى الآن، منوهة إلى أن القاهرة وعمان تقدمان المساعدات للأشقاء في غزة كواجب ودعم للفلسطينيين.

وبشأن التعاون البرلماني المصري الأردني.. أشادت رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الأردني بمستوى التعاون والتنسيق بين القاهرة وعمان في كل المجالات وعلى كل المستويات، مؤكدة أن التعاون البرلماني بين البلدين في أعلى مستوى من أجل تبادل الخبرات التشريعية بينهما.

ونوهت إلى أنها دائمًا تدعو إلى ضرورة استمرار التفاهمات بين جميع الدول العربية من أجل وضع اتفاقيات في كل المستويات تتماشى مع كل التشريعات العربية، وهو لب التعاون المصري الأردني البرلماني والتشريعي خلال المرحلة الراهنة.

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استشهاد 4895 طالبًا وتدمير 400 مدرسة فى غزة

وحول التعاون بين مصر والأردن في قطاع التعليم، أوضحت الدكتورة محاسن الجاغوب أن هناك لقاءات مستمرة وجيدة بين البلدين في قطاع التعليم وتطويره، مشيرة إلى أن معظم المشاكل في قطاع التعليم تتشابه بين البلدان العربية، وبالتالي نعمل سويًا من أجل حلها وخصوصًا بين مصر والأردن بحكم العلاقات القوية بينهما.

وشددت على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك في قطاع التعليم باعتباره أساس التطوير والنجاح لمختلف المجالات الأخرى، مؤكدة ضرورة أن تتوافق الاتفاقيات في قطاع التعليم مع التشريعات في الدول العربية المختلفة لتحقيق نتائج على الأرض.

واختتمت مؤخرًا فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان، تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن واقع وتحديات"، بهدف تسليط الضوء على واقع منظومة التعليم العام والعالي الأردني وفرص تطويره وتحديثه المستقبلية.

 

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