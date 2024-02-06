"حكايات من بلادي" و"التنمر عند الأطفال" تتصدران فعاليات الطفل بمعرض للكتاب

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في ختام دورته الـ 55، اليوم الثلاثاء العديد من الفعاليات والأنشطة المقدمة للطفل؛ على ثلاثة أركان رئيسية هي ركن الفنون القولية وركن الورش التفاعلية وركن الورش الفنية.

ويستهل (ركن الفنون القولية) أنشطته بفعاليتين ينظمهما المركز القومي لثقافة الطفل، تتمثلان في حفل توقيع كتاب "جزيرة العجائب"، ولقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير مسرحية "نصف طبق"، وفي الثانية عشر حكايات الانتصار مع المركز القومي لثقافة الطفل، وتعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة لقاء عن "التنمر عند الأطفال".

وتفتتح وزاة السياحة أولى فعاليات الطفل في (ركن الورش التفاعلية) بورشة توعية بالمناطق السياحية، وفي الساعة الحادية عشر ورشة مسابقات من مكتبة مصر العامة، وينظم المركز القومي لثقافة الطفل فعاليات تبدأ من الساعة الثانية عشر عرض عرائس "حكايات من سيناء"، تتبعها ورشة حكي أساطير بيت الكريتلية، ومن ثم ورشة حكي "حكايات من بلادي".

وتطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب (ركن الورش الفنية) بمعرض نتاج الورش، وفي الساعة الواحدة تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشا فنية (تلوين خزف واكسسوارات وماسكات)، ويعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة ورشة يلا نلون "ورشة دامجة"، وفي الساعة الثالثة عصرا ورشة فنية بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة (ورشة رسم على الوجه، ورشة إعادة تدوير وعمل معلقات، وتزيين غرف أطفال من الجوخ، وورشة عمل دودة متحركة على ورقة شجر)، وينظم متحف الطفل ورشا فنية (تلوين وأنشطة يدوية واكسسوارات) الساعة الرابعة.

يشار إلى أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتستمر حتى 6 فبراير الجاري تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم و1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، وتم اختيار النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون "شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.