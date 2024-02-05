الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال ملحوظ على جناح الكويت في معرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الكويت
جناح الكويت

شهد جناح دار صوفيا للنشر والتوزيع التابع لدولة الكويت، المتواجد في قاعة ٣ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته ال٥٥، المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، إقبالًا ملحوظا من قبل الزائرين في اليوم قبل الأخير للمعرض.

ويوجد داخل الجناح كتاب “أنت منزلي.. سفر  في ذاكرة البيوت العربية”، للكاتبة سارة العسكر، حيث يتناول رحلات الكاتبة في عدد كبير من البلدان بالوطن العربي، الغوص في تفاصيل عادات وتقاليد كل مجتمع.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

جناح الكويت
جناح الكويت
جناح الكويت
جناح الكويت
وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي شخصية معرض الطفل

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