50 عامًا على انتصارات أكتوبر.. القصة الكاملة لأعظم انتصار مصرى بين معروضات معرض الكتاب

أصدرت دار سما للنشر والتوزيع، كتابًا يحمل عنوان «50 عامًا على حرب أكتوبر»، الذي يروي مؤلفه القصة الكاملة لأكبر وأعظم انتصار مصري، خاضه الجيش والشرطة والشعب، في استرداد الأراضي المصرية من العدو الصهيوني، وطرد الاحتلال الإسرائيلي من الحدود المصرية.

وحقق الكتاب، الذي ألّفه الكاتب جمال صلاح الدين، ويُعرض فى جناح دار «النخبة العربية» للنشر والتوزيع، داخل القاعة رقم «1»، مبيعات مرتفعة على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الحالية، الذي يُعدّ من الإصدارات التي تكشفت تفاصيل الحرب وروعتها.

وقالت مسئولة الدار، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء الكُتب التاريخية، أو التي يتضمّن فحواها حقبة زمنية مرتبطة بالانتصارات المصرية، فضلا عن مثلها التي تُسطّر إنجازات مصر في مواجهة الإرهاب والجريمة وتطهير الأراضي المصرية من الجماعات الإرهابية.



معرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.