الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

50 عامًا على انتصارات أكتوبر.. القصة الكاملة لأعظم انتصار مصرى بين معروضات معرض الكتاب

50 عامًا على انتصارات
50 عامًا على انتصارات أكتوبر

أصدرت دار سما للنشر والتوزيع، كتابًا يحمل عنوان «50 عامًا على حرب أكتوبر»، الذي يروي مؤلفه القصة الكاملة لأكبر وأعظم انتصار مصري، خاضه الجيش والشرطة والشعب، في استرداد الأراضي المصرية من العدو الصهيوني، وطرد الاحتلال الإسرائيلي من الحدود المصرية.

وحقق الكتاب، الذي ألّفه الكاتب جمال صلاح الدين، ويُعرض فى جناح دار «النخبة العربية» للنشر والتوزيع، داخل القاعة رقم «1»، مبيعات مرتفعة على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الحالية، الذي يُعدّ من الإصدارات التي تكشفت تفاصيل الحرب وروعتها.

وقالت مسئولة الدار، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء الكُتب التاريخية، أو التي يتضمّن فحواها حقبة زمنية مرتبطة بالانتصارات المصرية، فضلا عن مثلها التي تُسطّر إنجازات مصر في مواجهة الإرهاب والجريمة وتطهير الأراضي المصرية من الجماعات الإرهابية.

txt

توافد المواطنين على ركن الفتوى بجناح الأزهر فى معرض القاهرة للكتاب


معرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

50 عام ا على حرب أكتوبر حرب اكتوبر الأراضى المصرية الجيش والشرطة معرض القاهره الدولي للكتاب

مواد متعلقة

"موطني" و"لن نرحل".. كورال "عباد الشمس" يجذب زوار معرض الكتاب بالغناء والشعر الفلسطيني (فيديو وصور)

على أغنية "تحيا مصر".. أطفال مسرح معرض الكتاب يستقبلون الزائرين

"يوميات طالب فى قبضة داعش" كتاب يوثق رحلة 153 عانوا فى معتقلات الإرهاب

وفود طلابية تزور جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض الكتاب

جولة ترفيهية لـ 30 من "أطفال السجينات" في معرض القاهرة للكتاب (صور)

إقبال زوَّار معرض الكتاب على حفل توقيع رواية "النداء"

إقبال كبير فى ثانى جمع معرض القاهرة للكتاب

"شراء كل ما يتعلّق باسمها".. ميداليات فلسطين بمعرض الكتاب تحقق مبيعات ضخمة

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟