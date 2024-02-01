"شراء كل ما يتعلّق باسمها".. ميداليات فلسطين بمعرض الكتاب تحقق مبيعات ضخمة

توافد الكثيرون من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، على شراء ميداليات فلسطين بدار تكوين، والتي خطفت القلوب جذبت الأنظار منذُ عرضها أمام الجمهور.

وقالت "منى" مسئولة عن دار تكوين، إنَّ ميداليات فلسطين، حققت مبيعات عالية منذُ طرحها مع بداية أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة إقبال الزوار عليها بشكل مُتزايد، لشرائها والتقاط الصور التذكارية.

وأوضحت أنَّ أسعار الميداليات هي عشر جُنيهات، ويأتي الإقبال الكبير عليها، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للتعذيب والجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الإحتلال في قطاع غزة المُحاصر منذُ السابع من أكتوبر 2023، وحتى الآن.

وفي السياق، قال الطفل أحمد، أحد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأحد الذين قاموا بشراء ميدالية فلسطين، إنَّ بلد القدس من أحب البلاد التي يُمكن شراء ما يتعلّق باسمها، مؤكدًا أنَّه حرص على شرائها، حبًا في بلد العزة ودعمًا لشعبها المُحتلّ.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.