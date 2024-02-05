الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

على أغنية "تحيا مصر".. أطفال مسرح معرض الكتاب يستقبلون الزائرين

معرض الكتاب
معرض الكتاب

اصطف المئات من زوّار معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الحالية، اليوم الإثنين، أمام العروض المسرحية التي تُقدمها فرق قصور الثقافة على مدار أيام المعرض.

واستقبلت فرقة الأطفال الزائرين بالأغاني الوطنية، في اليوم قبل الأخير من انتهاء فعالياته، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس.

وتفاعل الزوَّار مع عروض الأطفال المتنوّعة على مسرح المعرض أمام قاعة بلازا 1، حيث رقصوا على أغنية «تحيا مصر» وسط أجواء مُبهجة.

وقدَّم المعرض الكثير من العروض المسرحية والأغاني التراثية التي تفاعل معها الزوَّار، كما التقطوا الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم.

وكان قد تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، خلال 11 يومًا من فتح أبوابه للجمهور، حاجز 4 ملايين زائر، حيث وصل عدد زائريه، أمس الأحد، نحو 288,785 زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى 4,097,409 زائر، مُحققًا بذلك الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض الكتاب 2024

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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معرض القاهره الدولي للكتاب فرق قصور الثقافة قصور الثقافة الأغاني الوطنية معرض الكتاب 2024 الهيئة المصرية العامة للكتاب

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