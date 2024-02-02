الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إقبال كبير فى ثانى جمع معرض القاهرة للكتاب

الجمعة الثانية لمعرض
الجمعة الثانية لمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، في يومه التاسع بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، حشودًا كثيفة لمئات الزوار، سواء من الكبار أو الشباب والأطفال والسيدات.

وامتدت طوابير الزائرين، أمام وخلف أسوار بوابات معرض الكتاب، اليوم الجُمعة، وكان اللافت للنظر منذ انطلاق المعرض، هو اكتشاف الأطفال الرضع لعالم معرض القاهرة الدولى للكتاب، وهو المشهد الذى التقطته عدسة “الدستور”.

وتواجد قوات الشرطة ورجال الأمن المسئولين عن إجراء الحماية الأمنية لتأمين زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، سواء من خارج بوابات المعرض أو داخلها.

وسجل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الخميس، إقبالًا شديدًا من الجمهور، إذ وصل عدد زواره، لنحو 424،343 زائر، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2،812،574 زائر، وهو ما يؤكد مدى وعي الشعب المصري بأهمية القراءة والاطلاع.

وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، أمس، على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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معرض القاهره الدولي للكتاب زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمعة الثانية لمعرض الكتاب معرض الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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