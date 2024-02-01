الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أم كلثوم وعبدالحليم و"جرامافون".. "القاهرة للصوتيات" تحيى زمن الفن الجميل بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، من خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، في إحياء التراث من خلال طرح جهاز الجرامافون بعد طرحه للبيع بالمعرض، ليظهر أمام الأضواء من جديد.

عرض الأعمال الفنية وشرائط الأغاني لمختلف أجيال السبعينيات والثمانينيات

كما عرضت الشركة بمعرض الكتاب العديد من الأعمال الفنية وشرائط الأغاني لمختلف أجيال السبعينيات والثمانينيات، فضلًا لمجموعة متنوعة من الشرائط الغنائية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ وسيد مكاوي، والتي لاقت استحسان زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثامن على التوالي.

كما حرصت الدار على تشغيل أغان متنوّعة لأم كلثوم، على آلة الجرامافون، والمُلحن والمطرب القديم سيد مكاوي، والتي تُعدّ من أقدم الآلات الموسيقية عبر الزمان.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مشاركة 70 دولة في المعرض

تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

txt

رولا عادل تشارك بـ"أوليسيا" في معرض الكتاب: أردت تقديم صنوف الأدب الروسي

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

IMG-20240201-WA0068
IMG-20240201-WA0068
IMG-20240201-WA0064
IMG-20240201-WA0064
شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب أم كلثوم عبدالحليم حافظ

مواد متعلقة

جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة طلابية لمعرض الكتاب في دورته الـ55 (صور)

الطفلة "رحمة" ترقص على أنغام الفرقة الموسيقية بمعرض الكتاب (فيديو)

3 فتيات يوثّقن معرض الكتاب بـ"الرصاص": فن ومتعة وثقافة (فيديو)

"طوابير" أمام بوابات معرض الكتاب فى يومه الأول (صور)

ارتفاع أمواج وأمطار غزيرة.. "الأرصاد تعلن خريطة الطقس غدًا الأربعاء

كم باقي على رمضان 2024 العد التنازلي؟.. وموعد أذان الفجر والمغرب

اضطرابات جوية غدًا.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الجمعة

سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء وأسعار الأسمنت بأنواعه

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟