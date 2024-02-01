أم كلثوم وعبدالحليم و"جرامافون".. "القاهرة للصوتيات" تحيى زمن الفن الجميل بمعرض الكتاب

حرصت شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، من خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، في إحياء التراث من خلال طرح جهاز الجرامافون بعد طرحه للبيع بالمعرض، ليظهر أمام الأضواء من جديد.

عرض الأعمال الفنية وشرائط الأغاني لمختلف أجيال السبعينيات والثمانينيات

كما عرضت الشركة بمعرض الكتاب العديد من الأعمال الفنية وشرائط الأغاني لمختلف أجيال السبعينيات والثمانينيات، فضلًا لمجموعة متنوعة من الشرائط الغنائية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ وسيد مكاوي، والتي لاقت استحسان زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثامن على التوالي.

كما حرصت الدار على تشغيل أغان متنوّعة لأم كلثوم، على آلة الجرامافون، والمُلحن والمطرب القديم سيد مكاوي، والتي تُعدّ من أقدم الآلات الموسيقية عبر الزمان.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مشاركة 70 دولة في المعرض

تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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