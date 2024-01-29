الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة طلابية لمعرض الكتاب في دورته الـ55 (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نظمت جامعة كفر الشيخ زيارة لوفد ضم عددًا من طلبة الجامعة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" والذي يُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024.

جاء ذلك بحضور د.عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يرافقة د.محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من رعاية الطلاب بالجامعة.

أوضح د.عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة، أن الزيارة جاءت حرصًا من إدارة الجامعة على تثقيف طلابها وتحفيزهم على فهم القضايا والتحديات المحيطة بهم.

وأكد د.عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الجامعة تنظم سنويًا رحلات طلابية لزيارة المعرض على أفواج متتالية.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالدور الحيوي لمعارض الكتب في تشكيل وعي الشباب الجامعي، مشيرا إلى أن الزيارة شملت تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة، إضافة لتفقد عدد من مختلف دور النشر.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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