محمد الباز: الإرهاب والتطرف يستدعيان مواجهة فكرية
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن هذا اللقاء خاص واستثنائي، ويأتي من قيمة وقامة المشاركين في ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط".
وأضاف "الباز" خلال فعاليات ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الخصوصية والاستثنائية لهذه الندوة لكونها ندوة تأتي في توقيت يشهد حالة من الانسحاب لمناقشة قضية الإرهاب في ظل ظروف وقضايا أخرى ذات أولوية رغم أهميتها.
وشارك في الندوة الدكتور أحمد زايد مدير، مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات بالمركز المصري.
وأوضح "الباز" أنه لا يمكن حصر التطرف والإرهاب في الجماعات المتطرفة، حيث إن بيئة هذا المجتمع قد تسهم في صناعة شخصيات قد تكون لقمة سائغة لهذه الجماعات المتطرفة، في الوقت نفسه يتواجد عدد من المؤسسات التي تواجه الإرهاب والتطرف في مجتمعنا وأصبح دورها نشطا، ويرى أن مواجهته ليست مواجهة عسكرية وأمنية بل هي مواجهة فكرية، متسائلا: هل الجماعة المثقفة قدمت طرحا لمواجهة التطرف أم لا؟ وهو ما يجيب عنه خبراء الندوة.
وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.
واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.