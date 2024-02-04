"يوميات طالب فى قبضة داعش" كتاب يوثق رحلة 153 عانوا فى معتقلات الإرهاب

أقبل رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الحالية على شراء كتاب «يوميات طالب في قبضة داعش»، للكاتب الكردي السوري محمد عزالدين تمو، الذى يُعرض فى جناح دار «النخبة العربية» للنشر والتوزيع، داخل القاعة رقم «1».

ويروي الكتاب قصة حقيقية ليوميات 153 طالبًا عانوا تعذيبًا نفسيًا وجسديًا وفكريًا في معتقلات تنظيم داعش. ويروي المؤلف تفاصيل ما حدث له منذ اتخاذ قرار مغامرته بالذهاب إلى حلب لتقديم الامتحانات مع زملائه إلى يوم تحرره من قبضة داعش مع بعض رفاقهِ.

ويوثّق الكتاب تفاصيل مهمة عن داعش ومعاملته الشنيعة للأسرى لديه، حيثُ ما ورد في مضمون الكتاب قصة حقيقية وليست من خيال الكاتب، حيثُ أول ما يمكن أن تستهل به هذه القراءة (كلمة متألم) لوالد الكاتب، على غلاف الكتاب، حيث جاء فيها:«حلمت يومًا بأنني سأنجو من الموت، من الغرق ومن الاحتراق، لكن لم أكن أعلم أنك ستقع بين يدي كل هؤلاء، الذين أوجدوا الجحيم الحقيقي للإنسان على الأرض، وعلى مرأى ومسمع العالم يفترض بأنه إنساني وأخلاقي ومؤمن بقضايا الشعوب وحقوق الإنسان العادلة، بأسركَ عزيزي محمد، أصبحت مثل فراشة أحلق من احتراق والى احتراق، ومن غرق إلى آخر، ومن موتٍ إلى موتٍ دون كلل، إلى أن تحررت من قبضة الألم وجحيم من هم بلاء الحياة، وعدت إلي سالمًا بنور الله، فسلمتَ من كل غصةٍ ومن كل عصى، وعادت الحياة إلينا والحب الكبير، فكنت وأنا وهذه الحقيقة المرة التي عشناها معًا، أنت أسير كردي لدى تنظيم داعش، ونحن في جحيم الخوف والقلق والإنتظار، لتبقى هذه القصة، السيرة للعبرة، إلى يوم النصر وحرية جميع الشعوب المضطهدة.

وقالت مسئولة الدار، إنَّ الكتاب حقق مبيعات عالية منذُ بداية معرض الكتاب، وأنَّ هناك طلبًا على شرائه، مؤكدة أنَّ الشباب وطلاب الأبحاث الدراسية يأتون إليه من مختلف المحافظات.

وأضافت في حديثها لـ«الدستور»، أنَّ الكتاب يوثّق عمليات تنظيم داعش الإرهابية، وكيف تُبنى هذه الجماعات على أفكار إجرامية شاذة، وكيف يتعاملون مع الأسرى والمحتجزين وحتى المُجندين بصفوفهم.