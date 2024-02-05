الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"موطني" و"لن نرحل".. كورال "عباد الشمس" يجذب زوار معرض الكتاب بالغناء والشعر الفلسطيني (فيديو وصور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قدَّم كورال عباد الشمس، التابع للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر، مجموعة من الأغاني الوطنية الفلسطينية، على أحد مسارح معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس.

واصطفّ الزوار حول مسرح العرض، للاستمتاع بالعرض الموسيقي المُتنوّع، والذي قدمه مجموعة من أطفال الكورال، وتفاعل الجمهور مع الأغاني الفلسطينية، وبدأوا برفع أعلام فلسطين، دعما للقضية الفلسطينية، وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

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على أغنية "تحيا مصر".. أطفال مسرح معرض الكتاب يستقبلون الزائرين

كما ألقى الكورال مجموعة من الأشعار الفلسطينية، التي تؤكد صلابة الشعب الفلسطيني، أمام المشهد الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.


معرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وتجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال55، خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، إجمالي عدد زائريه بكل أيام المعرض العام الماضي، حيث وصل عدد زائريه اليوم السبت 3 فبراير 2024، نحو 305،185 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى  3،808،624 زائرًا.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
فلسطين موطني معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 أجندة معرض الكتاب

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على أغنية "تحيا مصر".. أطفال مسرح معرض الكتاب يستقبلون الزائرين

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