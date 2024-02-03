السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تطوير مدينة رأس الحكمة يدفع بها لخريطة السياحة العالمية

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة لا تتأخر عن التنمية العمرانية والسياحة الشاملة، ضمن مخطط الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويضخ مليارات الجنيهات كاستثمار مباشر.

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مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

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ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بإعطاء الدولة المصرية بتوجيهات السيسي الأولوية التامة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وعمل مخطط تنمية متكامل، لمدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن العلمين الجديدة ورأس الحكمة وغيرها من المدن السياحية الواعدة مكسب للوطن.

مخطط تطوير رأس الحكمة يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مخطط تطوير رأس الحكمة يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر العديد من فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال السنوات القادمة، وتتوازى مع طفرة سياحية هامة في العديد من القطاعات.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن مصر استطاعت اجتذاب 14 مليون سائح في العام الماضي رغم الظروف العالمية الصعبة، وبإمكانها مع رأس الحكمة وغيرها من المدن الجديدة، أن تصل بأعداد السائحين الذين يزورون مصر لضعف هذا العدد.

واختتم النائب أحمد محسن بالقول، إن مخطط التنمية الشاملة والمستدامة لمدينة رأس الحكمة، فرصة ضخمة للقطاع الخاص لضخ مليارات الدولارات وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

مجلس الشيوخ التنمية العمرانية رأس الحكمة خريطة السياحة أحمد محسن

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