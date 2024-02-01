برلماني: نجاحات الحوار الوطني دفعت للدعوة لاستئناف جلساته

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن النجاحات التي حققها الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، في مرحلته الأولى قبل الانتخابات الرئاسية، هى التي دفعت القيادة السياسية وكانت فكرتها في الأساس، للدعوة لاستئناف الحوار الوطني في المرحلة الثانية والتركيز على الشأن الاقتصادي.

وأشارت "المغازي"، في تصريحات، اليوم الخميس، إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي تسببت فى بطء عجلة الانتاج وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، أزمة نقص الدولار، مضيفا أن الوقت عصيب لكن الدولة قادرة على الحل والحوار الوطني الاقتصادي بتضافر جهود الجميع ورأي خبراء اقتصاديين وعلماء، متخصصون سيصنع الفارق تمامًا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق، سيسهم فى الخروج بتوصيات تساعدنا على الخروج من عنق الزجاجة، كما أن دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي تعكس مدى حجم الاهتمام الذى توليه الدولة للحوار الوطني، وما يخرج عنه من توصيات، والتركيز تماما على حل الازمة الاقتصادية في الوقت الراهن.

الحوار منصة حيوية لمختلف القوى الوطنية

واختتم النائب يسري المغازي، أن الحوار الوطني منصة شديدة الجرأة والحيوية وتشارك فيها مختلف القوى الوطنية، وذلك فإن استئناف المرحلة الثانية منه اقتصاديا سيحقق المطلوب ويقدم روشتة للحل.

من جانبه قال محمد شحاته عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن قرار استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميًا، يؤكد على قيمة ما قدمه الحوار الوطني للمناخ العام في مصر والنظر إلى مختلف القضايا.

ونوه شحاته، بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي مؤخرًا، بأن يركز الحوار الوطني، خلال مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، قائلا: القضية الاقتصادية تشغل بال الجميع الآن، وهى أولوية للدولة في ظل تداعيات عالمية وزيادة معدلات التضخم ومجابهة تحديات اقتصادية هائلة.