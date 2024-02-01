الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: نجاحات الحوار الوطني دفعت للدعوة لاستئناف جلساته

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن النجاحات التي حققها الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، في مرحلته الأولى قبل الانتخابات الرئاسية، هى التي دفعت القيادة السياسية وكانت فكرتها في الأساس،  للدعوة لاستئناف الحوار الوطني في المرحلة الثانية والتركيز على الشأن الاقتصادي.

وأشارت "المغازي"، في تصريحات، اليوم الخميس، إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي تسببت فى بطء عجلة الانتاج وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، أزمة نقص الدولار، مضيفا أن الوقت عصيب لكن الدولة قادرة على الحل والحوار الوطني الاقتصادي بتضافر جهود الجميع ورأي خبراء اقتصاديين وعلماء، متخصصون سيصنع الفارق تمامًا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق، سيسهم فى الخروج بتوصيات تساعدنا على الخروج من عنق الزجاجة،  كما أن دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي تعكس مدى حجم الاهتمام الذى توليه الدولة للحوار الوطني، وما يخرج عنه من توصيات، والتركيز تماما على حل الازمة الاقتصادية في الوقت الراهن.

الحوار منصة حيوية لمختلف القوى الوطنية 

واختتم النائب يسري المغازي، أن الحوار الوطني منصة شديدة الجرأة والحيوية وتشارك فيها مختلف القوى الوطنية، وذلك فإن استئناف المرحلة الثانية منه اقتصاديا سيحقق المطلوب ويقدم روشتة للحل.

من جانبه قال محمد شحاته عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن قرار استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميًا، يؤكد على قيمة ما قدمه الحوار الوطني للمناخ العام في مصر والنظر إلى مختلف القضايا. 

ونوه شحاته، بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي مؤخرًا، بأن يركز الحوار الوطني، خلال مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها  الاقتصاد المصري، قائلا: القضية الاقتصادية تشغل بال الجميع الآن، وهى أولوية للدولة في ظل تداعيات عالمية وزيادة معدلات التضخم ومجابهة تحديات اقتصادية هائلة.

الحوار الوطنى أجندة الحوار الوطني أخلاقيات الحوار الوطني أحزاب الحوار الوطني إدارة الحوار الوطني

مواد متعلقة

محمد شحاتة: استئناف جلسات الحوار الوطني سيدفع برؤى اقتصادية قادرة على تجاوز الأزمة

طارق شكري: مصر تقوم بدور أساسي لوقف الحرب على غزة

"الجيل": نعمل على الانتهاء من مقترحات الحزب بشأن وثيقة التوجهات الاقتصادية

الأحزاب تستعد للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى: تقديم حلول عاجلة لأزمة الاقتصاد والسيطرة على نقص الدولار

استاذ قانون دولي: وقف تمويل "الأونروا" انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

برلمانى: استئناف جلسات الحوار الوطنى فى الشأن الاقتصادى لصالح الوطن

نائب بالشيوخ: مصر لها موقف رائد بالدعوة لوقف العدوان على غزة

نائب: استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطنى "خطوة مهمة" لصالح الوطن

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟