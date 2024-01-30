نائب بالشيوخ: مصر لها موقف رائد بالدعوة لوقف العدوان على غزة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تلعب دورا كبيرا ورائدا علي كافة المستويات منذ اندلاع حرب غزة، قائلا: مصر تواصل جهودها سياسيا وإنسانيا لوقف هذا العدوان.

وانتقد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، وقف عدد من الدول تمويل منظمة الأونروا التى تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، مشيرا إلي ضرورة توضيح الموقف من تلك المستجدات ومعتبرا ذلك جريمة، منوها برفض مصر وقف التمويل انطلاقا من دور المنظمة الرئيسي في مساعدة الفلسطينيين منذ عقود.

وأشارعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتمسك بثوابت واضحة أمام هذا العدوان في مقدمتها وقف العدوان، وإدخال المساعدات ووقف تهجير الفلسطينيين، مضيفا إنه منذ اندلاع الحرب على غزة، ومصر تلعب دور كبيرا علي كل المستويات، وهو ما رآه الجميع علي وسائل الإعلام.

وطالب محسن، الجهات الإقليمية والدولية، بمواصلة توثيق ورصد الانتهاكات الخاصة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل فلسطين، وبحث التحركات أمام محكمة العدل الدولية وغيرها لوقف هذه الأعمال الوحشية.

واختتم النائب احمد محسن، بضرورة مواصلة الجهود الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، والتواصل مع مختلف البرلمانات، لتفعيل التواصل المستمر ووقف عدوان الاحتلال ومحاسبته عليه.