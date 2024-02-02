الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالوهاب خليل: مصر تلعب دورًا أساسيًا فى وقف الحرب على غزة

عبدالوهاب خليل
عبدالوهاب خليل

قال عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن مصر تقوم بدور أساسي لوقف الحرب على قطاع غزة، بعدما تجاوز العدوان الإسرائيلي المدى وقارب الأربعة أشهر.

وقال "خليل"، في تصريح صحفي له اليوم، إن تحركات مصر على مختلف المستويات نجحت في تغيير الصورة الذهنية عن الأوضاع في غزة، وكشفت للعالم كله عن أن هناك إبادة جماعية تتم على مرأى من الجميع وسبقت الكل في ذلك.

ونوه عضو مجلس النواب إلى إشادة حركة "حماس" بالدور الذي تقوم به مصر وتثمينه عاليا، على لسان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في غزة عبر وقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن مصر تعمل جاهدة، عبر اجتماع باريس وغيره، لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات للقطاع وعلاج المرضى والجرحى.

واختتم النائب عبدالوهاب خليل: إن تحرك مصر بمسئولية، وبتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، خلال حرب غزة، نجح في وقف مخطط التهجير، ونبّه العالم لجرائم الاحتلال، ودفع محكمة العدل الدولية لإدانة ذلك.

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