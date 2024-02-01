نائب بالشيوخ: مصر تقترب من الوصول لـ15 مليون سائح بالعام بفضل توجيهات الرئيس

قال النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن مصر حققت انطلاقة سياحية ضخمة في 2023 بفضل رؤية السيسي، حيث اقتربت مصر كثيرًا من الوصول للمستهدف 15 مليون سائح خلال العام.

وأوضح القماطي، في تصريح صحفي له، اليوم، أن قطاع السياحة شهد نقلة ضخمة طوال السنوات الماضية وفعاليات مهمة قادها الرئيس السيسي، وهو ما انعكس في زيادة عدد السائحين القادمين للبلاد، ومجىء ملايين السياح لمصر، رغم الأزمات العالمية في العام الماضي.

ولفت عضو سياحة الشيوخ، إلى ما أعلنه وزير السياحة أحمد عيسى، إن مصر استقبلت في النصف الأول من العام الجاري 2023، قرابة 7 ملايين سائح، وهو ما يعد الأعلى في تاريخ البلاد خلال هذه الفترة، وأن مصر بهذا الانجاز تقترب من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15 مليون سائح.

وأوضح "القماطي"، أن مصر حققت الكثير في قطاع السياحة وطفرة واضحة وتواصل تعزيز خطواتها بالتزامن مع الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا: مصر تمتلك كنوزًا سياحية كبيرة وإمكانات ضخمة، والدولة تعمل على تطويرها وزيادة جاذبيتها.

واختتم النائب عمرو القماطي بالقول، بالتنبيه إلى امتلاك مصر موارد سياحية كبيرة تمكنها من مضاعفة حجم الزائرين إليها، خلال السنوات المقبلة بفضل رؤية وطنية ومخلصة وغير مسبوقة، نحو الجمهورية الجديدة يقودها الرئيس السيسي.

