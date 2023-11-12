عمرو القطامى: كلمة الرئيس بالقمة العربية الطارئة عبرت عن الرؤية المصرية الثابتة

ثمّن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، اليوم السبت، مؤكدًا أنها حملت الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية بما تحمله من جهود ومساعٍ دءوبة لوقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ هدنة فورية عاجلة تستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقفًا للجرائم والمذابح الشنيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بصورة مخيفة تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، سيكون لها تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد القطامي، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حجم التخاذل الدولي وازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، الذي ما زال يحصد فشلًا ذريعًا في إيقاف الحرب في غزة، وعدم تحقيق الحد الأدنى من مصداقيته الأخلاقية والسياسية التي دائمًا ما ينادي بها.

وأشار القطامي إلى أن الصمت الدولي الراهن فقد كثيرًا من ثقة الدول المجاورة، وأكد على أن إسرائيل ستظل الابن المدلل لدى الغرب، ويكتسب الكارت الأحمر في إنهاء حياة شعب بأكمله، باستخدام أبشع وأخطر الأسلحة بديلًا عن لغة الحوار والتفاوض.

واختتم النائب عمرو القطامي حديثه قائلًا: الرؤية المصرية ستظل ثابتة في تعبيرها عن مطالبها المشروعة لصالح تحقيق استقرار الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

ورحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية غير العادية، والتي شهدتها العاصمة السعودية الرياض، بحضور زعماء العالم العربي والإسلامي، والتي تناولت تطورات الأوضاع في فلسطين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وتعلن اللجنة مساندتها لكل الجهود التي تقوم بها الدول العربية والإسلامية، وكذلك التوصيات الصادرة عن قمة الرياض من أجل الحفاظ على حقوق أشقائنا في فلسطين.