الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: يوجد سكينة بقلوب الشعب الفلسطينى رغم القصف المستمر عليهم

فلسطين
فلسطين

قال حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية، إن أبسط توصيف لما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، وعقاب جماعي لكل القطاع بقطع كل أشكال الحياة والتهجير القسري للمواطنين.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال لا تريد أن تعطي للشعب الفلسطيني الحد الأدني من حقوقه أو منحه شبرًا من أرضه، مؤكدًا أن إسرائيل لا تريد فلسطين فقط ولكنها تريد أن تستحوذ على الأرض من النيل حتى الفرات وتحتاج الوقت لتنفيذ ذلك.

 

الشعب الفلسطيني لم يتوقع أن تلفت عملية "طوفان الأقصى" أنظار العالم 

وأكد أن الشعب الفلسطيني لم يتوقع أن تلفت عملية "طوفان الأقصى"، أنظار العالم بهذا الشكل خاصة أنه على مدار السنوات الماضية يحاول لفت أنظارهم إليه من خلال دعوة رؤسائه بالنظر لفلسطين لمتابعة ما يجري فيها.

 

 وأوضحً أنه رغم ما يعانيه الشعب الفلسطيني من القصف المستمر وعملية الإبادة إلا أنه يوجد سكينة في قلوب أهالي غزة وهي التي تعطيهم القوة والاستمرار والصمود.

 

وأشار إلى أنه تلقى خبر وفاة 23 شخصًا من عائلته ومع ذلك فإنه حزن ولكنه أصر على أن يكمل رسالته.

استاذ العلوم السياسية الشعب الفلسطين القصف المستمر سكينة قلوب أهالي غزة

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