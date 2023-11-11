السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج يكشف فشل إسرائيل عسكريًا وسياسيًا فى الحرب على قطاع غزة (فيديو)

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، وخاصة منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في رد هجمات عملية طوفان الأقصى، أجبرت إسرائيل سكان شمال غزة على التوجه إلى جنوب القطاع، بهدف تخفيف الضغط على جنودها أثناء التوغل البري في قطاع غزة.
وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة صدى البلد، أن الاحتلال يسعى طوال الوقت لتنفيذ عملية تهجير الفلسطينيين، ورغم ذلك لم ينجح في السيطرة على أي منطقة داخل القطاع، أو تحرير الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية حتى وقتنا الحالي.
وواصل: "وبعد مرور أكثر من شهر على الحرب داخل غزة، اكتشفنا أن الاحتلال لم يحقق أي هدف عسكري أو سياسي، كما أن هناك مشكلات تواجه الدولة الإسرائيلية بسبب ملف الأسرى المحتجزين لدى حماس".

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