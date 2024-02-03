السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: وصول الصادرات لـ100 مليار دولار سنويًا حل سريع للأزمة الاقتصادية

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحرك الحكومي لدعم الصادرات المصرية للخارج، وتذليل كل العقبات للوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا، حل سهل وسريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بالاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لبحث زيادة الصادرات وتحقيق المستهدف وفق توجيهات الرئيس السيسي.

txt

"المصري الأسترالي" يكشف عن أجندة زيادة الصادرات المصرية لاستراليا

txt

الحكومة: هدفنا زيادة الصادرات لتوليد 50% من الناتج المحلى

 

وأوضح أن تعزيز الصناعة المصرية وتحسين جودة المنتج المصري تضمن له دخول أسواق عربية وإفريقية وأوروبية جديدة وزيادة الموارد الدولارية، ومواجهة التحديات العالمية.

وأشار النائب، إلى أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات، لدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية بالمنتج المحلي، وفتح سوق إفريقية بالمنتج المصري، وهو هدف وطني وأولوية استراتيجية حقيقية لمواجهة شح الدولار. وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، وتفعيل منظومة الميكنة والرقمنة.

واختتم الكمار تصريحاته، أن الاقتصاد الوطني قوي واستطاع تشييد أعمدة حقيقية ومشاريع قومية وعملاقة طوال السنوات الماضية، لذلك فإن زيادة الإنتاج الصناعي والتصدير أصبحت في المتناول ويمكن تحقيقها.

النائب مدحت الكمار لجنة الصناعة مجلس النواب الصادرات المصرية الأزمة الاقتصادية

مواد متعلقة

غدًا.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش مقترحًا لإنشاء منطقة حرة إفريقية لتشجيع الاستثمار

اليوم.. "التجمع" يعقد المؤتمر السابع لاتحاد النساء التقدمي

عبدالوهاب خليل: مصر تلعب دورًا أساسيًا فى وقف الحرب على غزة

نائب بالشيوخ: مصر تقترب من الوصول لـ15 مليون سائح بالعام بفضل توجيهات الرئيس

رئيس حزب الغد يرشح بعض القيادات والخبراء لعضوية الهيئة العليا للحزب

صناعة البرلمان: الحوار الوطنى الاقتصادى يأتى فى توقيت هام للخروج من الأزمة

برلماني: نجاحات الحوار الوطني دفعت للدعوة لاستئناف جلساته

محمد شحاتة: استئناف جلسات الحوار الوطني سيدفع برؤى اقتصادية قادرة على تجاوز الأزمة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»