برلمانى: وصول الصادرات لـ100 مليار دولار سنويًا حل سريع للأزمة الاقتصادية

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحرك الحكومي لدعم الصادرات المصرية للخارج، وتذليل كل العقبات للوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا، حل سهل وسريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بالاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لبحث زيادة الصادرات وتحقيق المستهدف وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أن تعزيز الصناعة المصرية وتحسين جودة المنتج المصري تضمن له دخول أسواق عربية وإفريقية وأوروبية جديدة وزيادة الموارد الدولارية، ومواجهة التحديات العالمية.

وأشار النائب، إلى أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات، لدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية بالمنتج المحلي، وفتح سوق إفريقية بالمنتج المصري، وهو هدف وطني وأولوية استراتيجية حقيقية لمواجهة شح الدولار. وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، وتفعيل منظومة الميكنة والرقمنة.

واختتم الكمار تصريحاته، أن الاقتصاد الوطني قوي واستطاع تشييد أعمدة حقيقية ومشاريع قومية وعملاقة طوال السنوات الماضية، لذلك فإن زيادة الإنتاج الصناعي والتصدير أصبحت في المتناول ويمكن تحقيقها.