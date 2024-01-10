"المصري الأسترالي" يكشف عن أجندة زيادة الصادرات المصرية لاستراليا

قال المهندس مصطفي إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، إن مجتمع الأعمال يلعب دورًا حاسمًا في خطة زيادة الصادرات المصرية إلى أستراليا، لافتًا أن هناك عدة طرق للمساهمة من خلالها في تعزيز الصادرات وتوسيع الحصة السوقية للمنتجات المصرية في السوق الأسترالية.

وأضاف مصطفي في تصريح لـ"الدستور"، إن يجري دائما عمليات استكشاف وتقييم الفرص التجارية من خلال دراسة السوق الأسترالي وتحليل الطلب والمتطلبات اللازمة للمنتجات المصرية والتي تشمل هذه الجوانب الاستهلاكية والمعايير الفنية والتنظيمية والتجارية مما تساعد على تحديد الفرص المستقبلية وتوجيه الجهود نحو القطاعات والمنتجات ذات الطلب العالي في السوق الأسترالية.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، إلى أن مجتمع الأعمال المصري يسعى للتواصل وتطوير شراكات استراتيجية مع الشركات الأسترالية المهتمة بالتجارة مع مصر والعمل على زيادة تبادل المعلومات والخبرات وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتعزيز التعاون في مجالات مثل التوزيع والتسويق والترويج للمنتجات المصرية في السوق الأسترالية، بالإضافة إلي ذلك أن يساهم تطوير وتحسين جودة المنتجات المصرية والالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها للحصول على شهادات الجودة والامتثال المطلوبة.

دور المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية

وأضاف أن ضمن اجندة زيادة الصادرات المصرية لأستراليا المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية في أستراليا، حيث يمكن عرض وترويج المنتجات المصرية المختلفة وبناء شبكات علاقات تجارية مع العملاء والموردين الأستراليين، فضلًا عن استخدام أدوات التسويق المناسبة مثل المعارض التجارية والمؤتمرات والحملات الإعلانية عبر الإنترنت، يمكن أيضًا العمل على بناء العلامة التجارية المصرية وتعزيزها في سوق أستراليا وإجراء البحوث والتحليلات المتعلقة بالطلب والمتطلبات السوقية والتنظيمية، يمكن أن يتضمن ذلك دراسة السوق والعمل على تحديد المنتجات التي تتمتع بمزايا تنافسية في سوق التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية.

أبرز الصادرات المصرية لأستراليا

وكشف أن تعد مصر واحدة من الدول التي تصدر إلى أستراليا مجموعة متنوعة من المنتجات الصادرات المصرية البارزة إلى استراليا والتي تشمل الحاصلات الزراعية من الفواكه والخضروات مثل البرتقال والليمون والتفاح والعنب والبطاطس والبصل، كما تشمل أيضًا المنتجات الزراعية المصنعة مثل العصائر والمربى والطماطم المعلبة، بالإضافة الملابس الجاهزة، والمنسوجات المنزلية، والسجاد والأقمشة المختلفة.

الأثاث والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمواد البلاستيكية والمنتجات المعدنية، المبيدات الحشرية والأسمدة والمواد الكيماوية الصناعية والمنتجات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية، وأيضا الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والذهب والفضة.