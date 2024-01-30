خبير سياحي: توقعات بزيادة الحركة السياحية من أسبانيا إلى السوق المصري

كشف محمد الحسانين عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص في السوق الأسباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، أن نسخة المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي اختتم فعاليته يوم الأحد 28 يناير تعتبر الأفضل من العام الماضي من حيث عدد العارضين هذا العام والإقبال عليه حيث ضم المعرض هذا العام نحو 152 دولة و96 مشاركة دولة رسمية.

وقال الحسانين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هناك عددا من شركات الطيران الأسبانية تنوي إما ببداية رحلاتها أو بزيادة رحلاتها القائمة خلال هذا العام على مصر، لافتا إلى أن هناك طلبا سياحيا كبيرا من السوق الأسباني على مصر لكن يتوقف هذا الطلب على تطور الحرب القائمة بين إسرائيل وغزة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوصول إلى وقف إطلاق النار وحدوث هدنة سيساعد صناعة السياحة في المنطقة وسيصب بشكل إيجابي على قطاع السياحة المصري.

وتوقع الحسانين أن يشهد السوق الأسباني تطورا خلال الفترة المقبلة فهناك حاليا 4 طائرات مباشرة تأتي من السوق الأسباني على الأقصر، لافتا إلى أن تحركات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وتعامله بذكاء وواقعية مع احتياجات وطلبات منظمي الرحلات بأسبانيا سيزيد من حركة السوق الأسباني على مصر وخاصة أن السائح الأسباني عاشق للحضارة المصرية القديمة.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار قد افتتح الجناح المصري الذي شارك بمعرض الفيتور وقد عقد الوزير مجموعة من اللقاءات الرسمية خلال مشاركته بالإضافة إلى لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من شركاء المهنة في صناعة السياحة الدوليين من منظمي رحلات وشركات سياحة وشركات طيران، ومسئولي ومالكي بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى لقاءات متنوعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية لزيادة الحركة السياحية لمصر خلال الفترة المقبلة.