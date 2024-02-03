مصر تطلق "نكس سات" بعد شهرين من "مصر سات 2".. وتستعد لتنظيم مؤتمر فضائى دولى

تولي الدولة المصرية حاليًا اهتمامًا ودعمًا غير مسبوقين لمجالات تكنولوجيا الفضاء، باعتبارها من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل، حيث تسعى وكالة الفضاء المصرية لامتلاك مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية تساهم في تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وتنفيذًا لتلك الرؤية المستقبلية ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، أعلنت وكالة الفضاء المصرية، اليوم السبت، عن نجاح إطلاق القمر التجريبي نكس سات Nexsat-1، وذلك قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد شهرين من إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 في 4 ديسمبر الماضي أيضًا من الصين.

ونكس سات 1 هو أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد تم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، والذي يمثل إنجازًا مهمًا في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر، ويتمثل العائد من إطلاقه في توطين تكنولوجيا التصميم والبرمجيات للأقمار الصناعية من طراز الميكروسات تمهيدًا مستقبلًا لتصنيع هذا القمر بغية خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة، وأيضًا إدرار عائد اقتصادي للدولة من خلال تصنيع هذا الطراز للغير.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور هيثم مدحت، رئيس شعبة الاتصالات والملاحة الفضائية بالوكالة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن القمر الصناعي "نكس سات" تم تجميعه في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة ماعدا اختبارات الاهتزازات الفضائية، والتي تمت في ألمانيا قبل بدء عمل المركز.

وأضاف أن الجانب الألماني ساهم في عملية توريد الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي، أما الجانب المصري فقام بوضع وإعداد البرمجيات الخاصة به، والمحطات الخاصة بالقمر وإجراء الاختبارات والتجميع بالمركز.

وأكد الدكتور هيثم مدحت أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة يعتبر أولى خطوات توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر، كما أنه يمنح مصر دورًا رياديًا في نقل هذه التكنولوجيا للقارة الإفريقية.

وعن مواصفات القمر الصناعي، كشف عن أن وزن القمر يبلغ 67 كجم ويندرج تحت طراز "الميكروسات"، والقمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهرو بصري دقتها 7. 5 متر أحادي الطيف.

وتستعد مصر حاليًا، وفقًا لما أعلنه الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في افتتاح الدورة الـ61 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بالأمم المتحدة بفيينا، لتنظيم مؤتمر دولي للفضاء بعنوان "آفاق الفضاء الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط" في سبتمبر المقبل.

وخلال العام الماضي 2023، أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن الانتهاء من مركز التجميع والتكامل والاختبار بالوكالة، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.