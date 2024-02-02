شركة "ميتا" الأمريكية تحقق 14 مليار دولار أرباحًا فى الأشهر الثلاثة الماضية

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية، عن تحقيق أرباح بلغت 14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية في عام 2023.

وقال مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا عملاق التكنولوجيا الذي يملك فيسبوك وإنستجرام - وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، - إن الإيرادات ارتفعت إلى 40.1 مليار دولار في هذا الربع.

واستخدم نحو 3.1 مليار شخص الشبكة الاجتماعية شهريًا، مضيفًا أن الربع الأخير كان جيدًا مع استمرار مجتمعنا وأعمالنا في النمو.

جدير بالذكر أنه ارتفع سهم "ميتا" أكثر من 12% ليبلغ 445 دولارًا في تداولات ما بعد الإغلاق.