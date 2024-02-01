الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجارديان: الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، توصل اليوم الخميس، إلى اتفاق مع زملائه من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، فإن رئيس الوزراء المجري، الذي كان يسعى لوقف المساعدات لأوكرانيا منذ ديسمبر الماضي، استسلم أخيرًا للضغوط بعد سلسلة من الاجتماعات التي استمرت 11 ساعة مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، أورسولا فون دير لاين وتشارلز ميشيل.

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من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -على حسابه على منصة "إكس"-: "إن القرار يثبت مرة أخرى وحدة الاتحاد الأوروبي القوية، وتم تصميم الحزمة التي مدتها أربع سنوات لإبقاء الاقتصاد الأوكراني واقفا على قدميه، مع توفير الأموال للمستشفيات والمدارس وأجور ومعاشات موظفي الخدمة المدنية".

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الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق لمنح أوكرانيا 50 مليار يورو

الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي

وأضاف: "استمرار الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا سيعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل، وهو ما لا يقل أهمية عن المساعدات العسكرية وضغوط العقوبات على روسيا".
وفاجأت الصفقة المجتمعين في بروكسل لحضور القمة الطارئة، التي تمت الدعوة إليها بعد أن قام أوربان بحظر صندوق بقيمة 50 مليار يورو في ديسمبر.

وعند الإعلان عن الحزمة، غرد ميشيل على حسابه على منصة "إكس" قائلا: "عقدنا صفقة.. اتفق جميع الزعماء الـ 27 على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي".
وأضاف في تغريدته: "هذا يضمن تمويلًا ثابتًا وطويل الأجل ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا، يتولى الاتحاد الأوروبي القيادة والمسؤولية في دعم أوكرانيا، نحن نعرف ما هو على المحك".

صحيفة الجارديان البريطانية رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان زعماء الاتحاد الأوروبي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي

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