"نزع الأقنعة.. عن محمد عفيفي مطر".. أحدث مؤلفات الكاتب شريف قنديل

صدر حديثا كتاب (نزع الأقنعة.. عن محمد عفيفي مطر.. الرجل الذي خاف أن يخاف) للكاتب الصحفي والروائي شريف قنديل، والذي يعرض فيه لمسيرة الشاعر الراحل، وأهم العوامل التي أثرت في شخصيته وانعكست على أشعاره وقصائده وما تحمله من طابع فلسفي.

ويرصد الكاتب في مؤلفه الذي يقع في 186 صفحة المسيرة الثرية للشاعر محمد عفيفي مطر وسطوع الطابع الفلسفي في شعره، وحرص الشاعر الراحل على الاستناد الشامل إلى التراث العربي الإسلامي والانتصار للعدل والنبل والحضارة العربية والفكر الإسلامي، وتعمقه في التاريخ العربي القديم، وارتباطه بالأرض والقرية.



ويعرض الكاتب في مؤلفه، لعدد من الدراسات والآراء لكبار النقاد والأدباء في شأن التجربة الشعرية لمحمد عفيفي مطر، والطابع الفلسفي الواضح لأشعاره ونصوصه تأثرا بعدد من كبار الفلاسفة لا سيما الفلاسفة والعلماء العرب الأوائل.

وعُقدت ندوة بداخل معرض الكتاب لمناقشة وإبداء الرأي في الكتاب، شارك في أعمالها إلى جانب المؤلف شريف قنديل، عدد من كبار الكتاب والصحفيين والأدباء والأساتذة الأكاديميين من بينهم الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي والروائي السعودي محمد الفال، والكاتب والشاعر جمال القصاص، والدكتورة رضا خلاف أستاذة الفلسفة، والدكتورة سلوى جودة أستاذة الأدب الإنجليزي وآخرين.



وأثنى الكتاب والنقاد، خلال الندوة، على الكتاب، مشيرين إلى أن مؤلفه استطاع باقتدار أن يسد فجوة كبيرة في مجال فهم البُعد النفسي والفلسفي لأشعار محمد عفيفي مطر، وإظهار إبداعاته الأدبية، والعرض لعدد من قصائده التي تكشف عن انخراطه مع هموم الناس وشواغلهم واهتماماتهم.

وأكدوا أن المؤلف استطاع أن يعرض بعمق ووفاء للأفكار الفلسفية التي تتضمنها أشعار محمد عفيفي مطر، وجوانب شخصيته، وتأثره بالأرض والقرية في أشعاره، مشيرين إلى أن "مطر" شاعر تنويري تثير نصوصه طرح الأسئلة وتركز على الأفكار الكبرى التي تتسم بالعمق.