السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبدالمنعم سعيد: كل الصراعات محيطة بمصر إلا أنها قادرة على مواجهة كل التحديات

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز يصدر توقعات وليس تنبؤات، لأن التنبؤ يخص الأنبياء، بينما البشر يقومون ببحث علمي قائم على ما يحدث غدًا نتاج تفاعلات تحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر تقع في منطقة ساخنة جدًا.

جاء ذلك خلال ندوة “توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024” والتي نظمتها قاعة فكر وإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق والخبير الاقتصادي، وأدار الندوة الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

txt

ظهور مومياء ثعلب في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. ما القصة؟

txt

استمرار توافد المئات على معرض القاهرة للكتاب في يومه العاشر (صور)

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح أن هناك 4 حروب لغزة حدثت من قبل، وهناك اتجاهات وتوجهات ينبغي لمصر أن تأخذها في الاعتبار نتيجة هذه الأحداث، لأن النظام العالمي قائم على نظام علاقات القوى العظمى، وهي القوة التي تقدر على الوصول إلى أكبر قدر من دول العالم، ويمثلهم حاليًا أمريكا والصين وروسيا.

وكشف أننا في عالم متعدد الأطراف، ولا تستطيع كل دولة أن تكون قوى عظمى، حيث نرى مع التنافس الصيني الأمريكي، إلا أن هناك تفاهمات بين القوتين، وأثرها موجود في الشرق الأوسط.

وأضاف أن كل الصراعات محيطة بمصر إلا أن مصر قادرة على مواجهة كل التحديات، فالربيع العربي ترك لنا مجموعة من الصراعات التي ما زالت موجودة في الدول المجاورة، منوهًا بأن الصراع في غزة يتحول تدريجيًا من صراع فلسطيني إسرائيلي إلى إيراني أمريكي، وهناك تجمع يسعى إلى الإصلاح مثل مصر والأردن والمغرب.

واختتم أن مصر لديها خط رئيسي ومستمر خلال الـ10 سنوات الماضية قائم على فكرة البناء والتنيمة، وليس لدينا أي مشروع متوقف، وهذا خط مستمر معنا في 2024.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية توقعات مصر ندوة توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024 معرض القاهره الدولي للكتاب

مواد متعلقة

خالد عكاشة: مشاركة 24 خبيرًا بـ"توقعات مصرية للإقليم والعالم فى 2024"

معرض الكتاب| عبدالله النجار: كل تفرقة تنال من المرأة تُخالف شرع الله

محمد بشاري: المرأة لها حق ونسبة في الذمة المالية المشتركة أثناء الحياة الزوجية

عبدالله النجار: المرأة تتحمل ما لا يتحمله بشر.. ولا ينكر فضلها إلا جاحد

نسرين البغدادي: لابد أن نتجنب النظرة الدونية للمرأة والقيادة السياسية أنصفتها في دستور 2014

اللواء أحمد عبدالله: لا سيطرة على مواقع التواصل.. وهناك من يريد تحطيم الدول

محمد نبيل: معارك الجيل الخامس أكبر بكثير من الكلاسيكية المعروفة

محافظ أسوان: مواقع التواصل تؤثر بالسلب على حياتى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»