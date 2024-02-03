عبدالمنعم سعيد: كل الصراعات محيطة بمصر إلا أنها قادرة على مواجهة كل التحديات

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز يصدر توقعات وليس تنبؤات، لأن التنبؤ يخص الأنبياء، بينما البشر يقومون ببحث علمي قائم على ما يحدث غدًا نتاج تفاعلات تحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر تقع في منطقة ساخنة جدًا.

جاء ذلك خلال ندوة “توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024” والتي نظمتها قاعة فكر وإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق والخبير الاقتصادي، وأدار الندوة الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأوضح أن هناك 4 حروب لغزة حدثت من قبل، وهناك اتجاهات وتوجهات ينبغي لمصر أن تأخذها في الاعتبار نتيجة هذه الأحداث، لأن النظام العالمي قائم على نظام علاقات القوى العظمى، وهي القوة التي تقدر على الوصول إلى أكبر قدر من دول العالم، ويمثلهم حاليًا أمريكا والصين وروسيا.

وكشف أننا في عالم متعدد الأطراف، ولا تستطيع كل دولة أن تكون قوى عظمى، حيث نرى مع التنافس الصيني الأمريكي، إلا أن هناك تفاهمات بين القوتين، وأثرها موجود في الشرق الأوسط.

وأضاف أن كل الصراعات محيطة بمصر إلا أن مصر قادرة على مواجهة كل التحديات، فالربيع العربي ترك لنا مجموعة من الصراعات التي ما زالت موجودة في الدول المجاورة، منوهًا بأن الصراع في غزة يتحول تدريجيًا من صراع فلسطيني إسرائيلي إلى إيراني أمريكي، وهناك تجمع يسعى إلى الإصلاح مثل مصر والأردن والمغرب.

واختتم أن مصر لديها خط رئيسي ومستمر خلال الـ10 سنوات الماضية قائم على فكرة البناء والتنيمة، وليس لدينا أي مشروع متوقف، وهذا خط مستمر معنا في 2024.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب