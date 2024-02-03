بعد 10 أيام من الأمطار والثلوج.. تحسن الأحوال الجوية بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، استقرارًا في الأحوال الجوية، بعد 10 أيام من الأمطار الغزيرة والثلوج والرياح الشديدة الباردة بسبب تداعيات نوة الكرم، والمنخفض الجوي الذي ضرب المدينة الساحلية بقوة خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تخف حدة الأمطار تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، وتكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وواصلت أحياء الإسكندرية أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار من جميع شوارع المحافظة، حيث تابع اللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، التواجد الميداني لجميع الجهات التنفيذية لأعمال شفط مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فورًا؛ لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

ووجَّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مؤكدا على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية

استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية

استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية

استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية