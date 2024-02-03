السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد 10 أيام من الأمطار والثلوج.. تحسن الأحوال الجوية بالإسكندرية

استقرار الأحوال الجوية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، استقرارًا في الأحوال الجوية، بعد 10 أيام من الأمطار الغزيرة والثلوج والرياح الشديدة الباردة بسبب تداعيات نوة الكرم، والمنخفض الجوي الذي ضرب المدينة الساحلية بقوة خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تخف حدة الأمطار تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، وتكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وواصلت أحياء الإسكندرية أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار من جميع شوارع المحافظة، حيث تابع اللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، التواجد الميداني لجميع الجهات التنفيذية لأعمال شفط مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فورًا؛ لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

ووجَّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مؤكدا على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
محافظة الاسكندرية الأحوال الجوية نوة الكرم عروس البحر المتوسط الأجواء الشتوية

مواد متعلقة

توثيق التاريخ.. السفارة الأمريكية: فخورون بأسبوع الإسكندرية للتصوير ونتطلع أن يصبح حدثًا سنويًا

"تموين الإسكندرية" تواصل حملاتها لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق

"صحة الإسكندرية" تنظم يومًا علميًا لأطباء السمعيات والتخاطب

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتفقد المساجد للتأكد من تصريف الأمطار وجاهزيتها خلال الطقس المتقلب

أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية

مساجد الإسكندرية تصدح بالحديث والصلاة على الرسول فى ندوات دينية للجمهور

مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات ثانى مسابقات "فيرست ليجو ليج" 2024

برق ورعد وأمطار غزيرة بالإسكندرية.. والمحافظة: تكثيف الاستعدادات للتعامل مع الطقس السيئ

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»