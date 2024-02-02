الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" تواصل حملاتها لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق

جانب من حملة تموين
جانب من حملة تموين الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بالإدارات التموينية الفرعية بنطاق المحافظ، تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

46 محضرًا لمخابز مخالفة بالمنتزه

وفي هذا الصدد، شنَّت إدارة تموين المنتزه، حملات أسفرت عن تحرير 46 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 17 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز أفرنجى مخالف، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و26 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما نفذت إدارة تموين وسط، حملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 21 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، ومحضرين بيع سكر بسعر أزيد، و4 محاضر امتناع عن بيع السجائر، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، و6 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة

محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع

كما شنت إدارة تموين شرق، حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 25 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5،محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، و4 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما نفذت إدارة تموين العجمي، حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وقامت إدارة تموين العامرية، بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،  وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، و5 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين غرب والجمرك، حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين حيازة سلع مجهولة المصدر، و3 مختصر بيع سجائر بسعر أزيد، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكبرة تشديد الرقابة الانشطة التموينية ضبط الأسواق

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