توثيق التاريخ.. السفارة الأمريكية: فخورون بأسبوع الإسكندرية للتصوير ونتطلع أن يصبح حدثًا سنويًا

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، عن فخرها لرعاية أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الأولى في الفترة من 1 إلى 10 فبراير. ومن خلال الشراكة بين فوتوبيا والسفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث يستضيف أسبوع الإسكندرية للتصوير مصورين صحفيين وممثلين تجاريين ومصورون فوتوغرافيون وصانعو أفلام ومصورون وثائقيون من الإسكندرية ودلتا النيل ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم.

مشاركة 7مراكز ثقافية بالإسكندرية

وسيتضمن البرنامج فعاليات سوف تقام في سبعة مراكز ثقافية رئيسية في جميع أنحاء الإسكندرية، بما في ذلك مركز الجزويت الثقافي، وبساريا للفنون، والمتحف اليوناني الروماني، وأميديست، و6 باب شرق، والمعهد الفرنسي، والمركز الثقافي اليوناني كجزء من أسبوع الإسكندرية للتصوير.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان لها اليوم، عن يتم خلال أسبوع الإسكندرية للتصوير ورشة عمل لخبير التصوير الفوتوغرافي والفيديو في ناشيونال جيوغرافيك، الدكتور شيفان باروسناث، الذي سيلتقي بالمصورين وصانعي الأفلام الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا مستكشفين جدد في ناشيونال جيوغرافيك في أفريقيا

صورة فوتوغرافية نادرة للإسكندرية

وتابعت سفارة الولايات المتحدة في بيانها، أنه سيتم تنظم معرض لأعمال المصور الراحل فاروق إبراهيم كجزء من أسبوع الإسكندرية للتصوير. وسيكشف معرض "فاروق إبراهيم - الأسطورة" عن صور فريدة لم تُعرض من قبل للرئيس الأمريكي جيمي كارتر والرئيس المصري الراحل أنور السادات، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من الصور لزيارة الرئيس كارتر للإسكندرية. وسيعرض المعرض أيضًا 80 صورة فوتوغرافية نادرة للإسكندرية من فترة الخمسينيات وحتى عام 2011.

كما ترعى سفارة الولايات المتحدة معرض "سرد" وهو عبارة عن سلسلة من معارض التصوير الفوتوغرافي الوثائقية برعاية فوتوبيا والتي تعرض تسرد محتوى مرئي ومكتوب من خلال صور وقصص متنوعة عن الإسكندرية والدلتا كما تم التقاط صور لهم من قبل مصورين من جميع أنحاء مصر.

وصرح المستشار للشؤون الثقافية والاعلامية روبين هاروتونيان قائلًا: "تفتخر الولايات المتحدة برعاية أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الأولى، وتتطلع إلى أن يصبح هذا الحدث حدثًا سنويًا يمثل المواهب الإقليمية التي دفعت الإسكندرية بالفعل إلى طليعة المشهد الثقافي في مصر.

وأضاف: “لقد الهمتنا المواهب المتنوعة والديناميكية من منطقة الدلتا، ويشرفنا أن نعرض مرة أخرى معرضًا للأعمال المميزة للأسطورة فاروق إبراهيم، الذي جسّد بمهارة التاريخ والصداقة بين مصر والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن دعم السفارة الأمريكية لأسبوع الإسكندرية للتصوير جزءًا من تعاونها الموسع وطويل الأمد مع المنظمات الفنية والثقافية المصرية لدعم الاقتصاد الإبداعي المزدهر، وتشجيع السياحة، والحفاظ على التراث الثقافي المتنوع في مصر.

يضم أسبوع الإسكندرية للتصوير أكثر من 40 محاضرة ومحادثة وفعالية للتواصل والتي يمكن للجمهور حضورها مجانًا.



اسبوع الإسكندرية للتصوير

اسبوع الإسكندرية للتصوير