السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اكتمال المرحلة الثانية لانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي من الصومال

قوات حفظ السلام
قوات حفظ السلام

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، أن المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي قد اكتملت بعد تأخير دام أربعة أشهر.

وقالت القوة في بيان إن "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) أكملت المرحلة الثانية من الانسحاب، والتي تضمنت خفض عدد القوات بمقدار 3000 جندي"، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

وسلمت "أتميس"سبع قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين.

وقال اللفتنانت جنرال سام أوكيدينج:"سنبدأ قريبا الاستعدادات للمرحلة التالية، المرحلة الثالثة، لخفض أعدادنا بمقدار 4000 جندي في يونيو".

txt

الاتحاد الأفريقى يتعهد بإكمال سحب قواته من الصومال خلال 2024

وشهدت المرحلتان الأولأولى والثانية من الانسحاب تخفيضًا قدره 5000 جندي. ولا يزال نحو 14600 عضو من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا منتشرين في الصومال.

وبموجب جدول زمني للأمم المتحدة، ستنسحب "أتميس" بالكامل من الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بحلول نهاية العام، وتسلم المسؤولية لقوات الأمن الصومالية.

قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الصومال حركة الشباب أتميس المرحلة الثانية انسحاب

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية

الاحتلال يرتكب 13 مجزرة فى اليوم الـ120 من العدوان على غزة

فلسطين: التحريض الإسرائيلى على "الأونروا" مُبيت

أزمة الهجرة غير الشرعية تهدد تكساس.. والولاية تدخل في صدام حاد مع بايدن

استشهاد 5 وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال جنوب غزة

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

NBC: رفض إسقاط قضية "الإبادة الجماعية" ضربة مدمرة لمكانة إسرائيل وأمريكا الدولية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| لاحتواء غضب كولر.. نكشف آخر التطورات داخل الأهلى لضم حارس جديد

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست