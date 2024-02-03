اكتمال المرحلة الثانية لانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي من الصومال

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، أن المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي قد اكتملت بعد تأخير دام أربعة أشهر.

وقالت القوة في بيان إن "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) أكملت المرحلة الثانية من الانسحاب، والتي تضمنت خفض عدد القوات بمقدار 3000 جندي"، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

وسلمت "أتميس"سبع قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين.

وقال اللفتنانت جنرال سام أوكيدينج:"سنبدأ قريبا الاستعدادات للمرحلة التالية، المرحلة الثالثة، لخفض أعدادنا بمقدار 4000 جندي في يونيو".

وشهدت المرحلتان الأولأولى والثانية من الانسحاب تخفيضًا قدره 5000 جندي. ولا يزال نحو 14600 عضو من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا منتشرين في الصومال.

وبموجب جدول زمني للأمم المتحدة، ستنسحب "أتميس" بالكامل من الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بحلول نهاية العام، وتسلم المسؤولية لقوات الأمن الصومالية.