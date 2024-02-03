السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية

زلزال
زلزال

تعرضت ولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة، اليوم السبت، لهزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على ما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وجاء في بيان صدر عن المركز أن الهزة وقعت صباح اليوم السبت، على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي.

وأضاف البيان أن مركز الهزة وقع على عمق 8 كيلومترات، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

txt

عاجل.. القاهرة الإخبارية: هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضربت تايوان (فيديو)

 

توقعات بحدوث زلازل مدمرة في الولايات المتحدة

يأتي ذلك بينما يتوقع خبراء هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة أن تتعرض حوالي 75 بالمئة من أراضي الولايات المتحدة لزلازل مدمرة، وفق بحث حديث نشر بمجلة  Earthquake Spectra، في يناير الماضي.

وبحسب ما نشر فإن الباحثون اكتشفوا بعد استخدام نسخة محدثة من نموذج المخاطر الزلزالية الوطني التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (NSHM) لإنشاء خريطة للأماكن التي يحتمل حدوث زلازل كبيرة فيها، أن حوالي 500 صدع جديد يمكن أن تؤدي إلى نشاط زلزالي خطير.

هزات ارتداية مدمرة بطول الساحل الأوسط 

ولوحظ وجود خطر كبير لحدوث هزات ارتدادية مدمرة على طول الساحل الأوسط والشمالي الشرقي للمحيط الأطلسي، بما في ذلك مدن واشنطن ونيويورك وبوسطن. 

كم أشاروا إلى أن هناك احتمال حدوث هزات أقوى في المناطق النشطة زلزاليا في كاليفورنيا وألاسكا. 

ويعتبر النموذج الجديد هاواي منطقة ذات إمكانات عالية للنشاط الزلزالي بسبب ثوران البراكين الأخيرة.

تاريخ طويل من النشاط الزلزالي في الولايات المتحدة الأمريكية

ويشير الباحثون إلى أنه خلال الـ 200 عام الماضية حدثت في 37 ولاية أمريكية زلازل قوتها 5 درجات، ما يؤكد التاريخ الطويل للنشاط الزلزالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

هزة أرضية ولاية أوكلاهوما الولايات المتحدة مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلازل مدمرة

مواد متعلقة

الاحتلال يرتكب 13 مجزرة فى اليوم الـ120 من العدوان على غزة

فلسطين: التحريض الإسرائيلى على "الأونروا" مُبيت

أزمة الهجرة غير الشرعية تهدد تكساس.. والولاية تدخل في صدام حاد مع بايدن

استشهاد 5 وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال جنوب غزة

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

NBC: رفض إسقاط قضية "الإبادة الجماعية" ضربة مدمرة لمكانة إسرائيل وأمريكا الدولية

سوريا ترحب بقرار العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

"الدفاع السورية": استشهاد مدنيين وعسكريين جراء "العدوان" الأمريكى

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة