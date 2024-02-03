زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية

تعرضت ولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة، اليوم السبت، لهزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على ما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وجاء في بيان صدر عن المركز أن الهزة وقعت صباح اليوم السبت، على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي.

وأضاف البيان أن مركز الهزة وقع على عمق 8 كيلومترات، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

توقعات بحدوث زلازل مدمرة في الولايات المتحدة

يأتي ذلك بينما يتوقع خبراء هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة أن تتعرض حوالي 75 بالمئة من أراضي الولايات المتحدة لزلازل مدمرة، وفق بحث حديث نشر بمجلة Earthquake Spectra، في يناير الماضي.

وبحسب ما نشر فإن الباحثون اكتشفوا بعد استخدام نسخة محدثة من نموذج المخاطر الزلزالية الوطني التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (NSHM) لإنشاء خريطة للأماكن التي يحتمل حدوث زلازل كبيرة فيها، أن حوالي 500 صدع جديد يمكن أن تؤدي إلى نشاط زلزالي خطير.

هزات ارتداية مدمرة بطول الساحل الأوسط

ولوحظ وجود خطر كبير لحدوث هزات ارتدادية مدمرة على طول الساحل الأوسط والشمالي الشرقي للمحيط الأطلسي، بما في ذلك مدن واشنطن ونيويورك وبوسطن.

كم أشاروا إلى أن هناك احتمال حدوث هزات أقوى في المناطق النشطة زلزاليا في كاليفورنيا وألاسكا.

ويعتبر النموذج الجديد هاواي منطقة ذات إمكانات عالية للنشاط الزلزالي بسبب ثوران البراكين الأخيرة.

تاريخ طويل من النشاط الزلزالي في الولايات المتحدة الأمريكية

ويشير الباحثون إلى أنه خلال الـ 200 عام الماضية حدثت في 37 ولاية أمريكية زلازل قوتها 5 درجات، ما يؤكد التاريخ الطويل للنشاط الزلزالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.