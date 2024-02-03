السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال في
قوات الاحتلال في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين من مخيمي الدهيشة وبلاطة فيالضفة الغربية المحتلة، ونفذت اقتحامات لعدد من القرى ونصبت القناصة أعلى المنازل وسط مواجهات عنيفة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر جبر الحسنات للضغط على نجله محمد من أجل تسليم نفسه، بالتزامن مع اعتقال المواطن محمود محمد سراحنة، والمواطن بشار فؤاد سالم، وفتشت منزلي مواطنين آخرين خلال اقتحامها المخيم.

وفي مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنا من بلدة عتيل شمال المدينة، عقب مداهمة منزله.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس. وأوضحت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، وسط اشتباكات عنيفة، أطلقت خلالها الرصاص الحي.

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نادى الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الاحتلال يقتحم طوباس

أما في جنين، نقل شابان من بلدة يعبد غرب المدينة، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن اعتقلهما الاحتلال من البلدة عند منتصف الليلة الماضية، حيث اعتدى عليهما بالضرب المبرح، بعد اعتراض مركبة كانا يستقلانها وسط البلدة.

ونقلت "وفا" عن أحد أقارب المعتقلين المحررين، أن قوات الاحتلال اعتقلتهما واعتدت عليهما بالضرب المبرح لعدة ساعات، ومن ثم وضعتهما في أحد كروم الزيتون شرق البلدة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وقبل ذلك بوقت قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، وانتشرت جنود الاحتلال في عدة أحياء، وداهموا عددا من منازل المواطنين.

كما نصبوا القناصة على أسطح المنازل وفي عدة أماكن بالمدينة، وسط مواجهات عنيفة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.

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نادى الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

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