الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البحرية الهندية تعلن تحرير سفينة صيد استولى عليها قراصنة قبالة الصومال

البحرية الهندية
البحرية الهندية

أعلنت البحرية الهندية، أمس الإثنين، تحرير سفينة صيد إيرانية استولى عليها قراصنة قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية: "تم الاستجابة لنداء استغاثة من سفينة تحمل اسم "إيمان" وترفع العلم الإيراني من قبل سفينة "أي إن إس سوميترا" الحربية التابعة للبحرية الهندية، وتم إرسال السفينة الهندية على الفور لتأمين عملية إطلاق سراح السفينة الإيرانية المختطفة وطاقمها"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وأضاف المتحدث "أن السفينة الحربية الهندية، توصلت إلى تحرير السفينة وجميع أفراد طاقمها".

جدير بالذكر، أن القراصنة الصوماليين يشنون هجمات تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط، بهدف السيطرة عليها مع طواقمها والمطالبة لاحقًا بفدية مالية لقاء الإفراج عنها.

وبلغت الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون ذروتها في العام 2011، حينما شنوا هجمات تبعد مسافة تصل إلى 3655 كيلومترًا من الساحل الصومالي في المحيط الهندي، قبل أن تتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

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