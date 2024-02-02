بوتين: أسلحة روسيا الحديثة تتفوق على "الناتو"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أسلحة روسيا الحديثة تتفوق على ما يمتلكه حلف الناتو، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وأكد بوتين أن رعاة النظام الأوكراني يدفعونه لمواصلة الصراع، مضيفًا أن روسيا خلال العام الماضي صدرت معدات عسكرية بمليارات الدولارات.

الاتهام الروسي لأوكرانيا

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، إن بلاده لم تشن حربًا ضد أوكرانيا، بل تدخلت لإنهاء حرب كانت القوات الأوكرانية تشنها ضد دونباس منذ عام 2014، متهمًا أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى.

وأكد بوتين، خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية، أن قواته تحاول استخدام الوسائل المسلحة لإنهاء الحرب التي بدأتها سلطات كييف في دونباس.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك قضايا تتطلب اهتمامًا وحلولًا إضافية، شيء ما يحتاج دائمًا إلى التعديل، لأن منطقة القتال كبيرة؛ حوالي ألفي كيلومتر، وهناك أكثر من 600 ألف شخص في منطقة العمليات القتالية، الآلية ضخمة.