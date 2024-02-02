منظمة الغذاء العالمية: نتلقى تقارير عن أشخاص يموتون جوعًا في السودان

أعلنت منظمة الغذاء العالمي، أنها تلقت تقارير عن أشخاص يموتون جوعًا في السودان.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أزمة الغذاء في السودان

ودعا البرنامج العالمي، إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات بالسودان.

وحذرت الأمم المتحدة، من أكبر كارثة إنسانية تضر بالسودان نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، منذ قرابة الـ120 يومًا.

تدني الأوضاع الإنسانية بالسودان

وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب، ونحو 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد، بحسب قناة العربية.

فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن الحرب في السودان، أجبرت خلال ما يقرب من الـ100 يوم المـاضية، حوالي أربعة ملايين شخص على مغادرة منازلهم والانتقال إلى أماكن أخرى.