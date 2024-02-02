الهلال الأحمر: 3 شهداء وجرحى إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مقرنا بخان يونس

أعلنت الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع 3 شهداء وجرحى إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مقر الهلال الأحمر بخان يونس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 27131 شهيدًا

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27131 شهيدًا، و66287 مصابًا.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.