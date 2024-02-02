الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر: 3 شهداء وجرحى إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مقرنا بخان يونس

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أعلنت الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع 3 شهداء وجرحى إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مقر الهلال الأحمر بخان يونس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 27131 شهيدًا 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27131 شهيدًا، و66287 مصابًا.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الحرب بغزة الهلال الأحمر الفلسطيني جرائم الاحتلال الصهيونى

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