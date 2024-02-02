الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية ترحب بالتطور فى الموقف البريطانى بشأن الدولة الفلسطينية

رياض المالكي
رياض المالكي

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالتطور الحاصل في الموقف البريطاني بشأن الدولة الفلسطينية، كما عبر عنه مؤخرًا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن هذا الموقف تطور ملفت وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كمقدمة لا بد وأن تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيدها على الأرض، وحل الصراع بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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المطالبة باعتماد هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في مواقف رسمية تتبناها الحكومة البريطانية

وطالبت الخارجية الفلسطينية باعتماد هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في مواقف رسمية تتبناها الحكومة البريطانية وتترجمها لخطوات عملية على الأرض، كتعبير عن تغيير المسار السياسي البريطاني تجاه تأييد حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ونحو تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن أملها بأن تكون أولى ترجمات هذا الموقف الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين وتأييد نيلها الكامل للعضوية في الأمم المتحدة، كبداية لا بد منها لإنجاح الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.

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ديفيد كاميرون: قد نعترف بدولة فلسطينية بعد وقف إطلاق النار

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قد قال الخميس، إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية بعد وقف إطلاق النار بغزة دون انتظاراتفاق سلام نهائي؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال كاميرون إن بلاده يمكن أن تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة ما ستُسفر عنه محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66100 جريح، في حصيلة غير نهائية.

الخارجية الفلسطينية وزير الخارجية البريطانى الإحتلال الإسرائيلي فلسطين الامم المتحدة

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