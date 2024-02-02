كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" غرب خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، عن استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن أن قواتها تمكنت من قنص ضابط صهيوني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، الأربعاء الماضي. ونشرت "القسام" مشاهد من استهداف وتدمير آليات العدو المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

جنرال إسرائيلى: الجيش غير قادر على حمايتنا

وفي وقت سابق من اليوم، قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، إن الجيش اليوم غير قادر على حماية إسرائيل، وقادته الذين يحملون على ظهورهم أكبر إخفاقات الصهيونية لا يفهمون ذلك.

وأضاف "بريك"، في تصريحات صحفية: إن الفشل لم يكن حدثا استثنائيا بل عملية متراكمة منذ سنوات، متابعا: "من هم اليوم على رأس الجهاز الأمني والعسكري الإسرائيلي مسئولون عن الفشل ولا يستطيعون بناء جيش جديد لأن قدراتهم ضعيفة"، وفقا لما نقلته شبكة "قدس".

فيما أفادت مصادر في قطاع غزة باستشهاد 4 مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الديري في حي النصر شرق رفح.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل، التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع، وأصيب 13 مواطنا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.

وأصيب مواطنان على الأقل جراء غارات شنها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين غرب خان يونس.

وعثر مواطنون على جثامين 12 شهيدا من عائلة شراب، تحت ركام منزلهم الذي استهدفه الاحتلال بقصف قبل أسابيع في منطقة الكة وسط خان يونس.