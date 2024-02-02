منها تنظيف الأيدي.. 9 عادات صحية يجب اتباعها للحماية من نزلات البرد والانفلونزا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعرض جمهورية مصر العربية وبعض البلاد العربية المجاورة لمنخفض جوي أوروبي، أي إنخفاض درجات الحرارة حتى تصل إلى 1 ليلا في بعض المناطق مع نزول حبات البرد مع استمرار هطول الأمطار.

وفي موسم الشتاء يصاب الكثير من الناس بأدوار البرد والانفلونزا، على مدار الموسم بسبب انتشار العدوى بين الناس في المدارس أو في أماكن العمل.

وحسب موقع "CDC" البريطاني هناك العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة التي يجب اتخاذها لحماية نفسك من نزلات البرد والانفلونزا، نستعرض أهمها وأبرزها في السطور التالية.

أفضل الطرق للحد من الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال الشتاء

أفضل طريقة للحد من خطر الإصابة من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة وأدوار البرد، هي الحصول على التطعيم كل عام، لكن العادات الصحية الاحترازية مثل تجنب التعامل مع الأشخاص المرضى وتغطية الفم أثناء السعال وغسل اليدين بالماء والصابون يمكن أن تساعد في وقف انتشار الجراثيم والفيروسات.

1- أخذ اللقاح:

تحمي لقاحات الأنفلونزا الموسمية من فيروسات الأنفلونزا التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون أكثر شيوعًا خلال هذا الموسم خاصة من بعد انتشار متحورات كورونا المختلفة.

2-تجنب الاتصال مع المرضى:

يجب تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض، عندما تكون مريضًا، حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين لحمايتهم من الإصابة بالمرض أيضًا.

3-أبقى في المنزل عندما تكون مريضا:

إذا كان ذلك ممكنًا، ابقى في المنزل وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو القيام بالمهمات عندما تكون مريضًا، سيساعد هذا على منع انتشار مرضك إلى الآخرين.

4-قم بتغطية فمك وأنفك:

يجب القيام بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس، يمنع هذا من انتشار المرض، حيث تنتشر فيروسات الأنفلونزا بشكل رئيسي عن طريق الرذاذ الذي يفرز عندما يسعل الأشخاص المصابون بالأنفلونزا أو يعطسون أو يتحدثون.

5- نظف يديك:

قم بغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون سيساعدك هذا على حمايتك من الجراثيم، إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم مطهرًا لليدين يحتوي على الكحول.

6- تنظيف الأسطح والمكان:

يجب القيام بتنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل أو العمل أو المدرسة، خاصة عندما يكون الشخص مريضًا، قم بتنظيف الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بشكل روتيني، بما في ذلك مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح والهواتف، للمساعدة في إزالة الجراثيم.

7- الحصول على قسط كافي من النوم:

يجب الحصول على قسط وافر من النوم، لأن ذلك يعزز صحة الجهاز المناعي.

8-ممارسة الرياضة:

قم بممارسة النشاط البدني المستمر وممارسة الرياضة، وحاول التحكم في مستويات التوتر لديك، واشرب الكثير من السوائل، وتناول الأطعمة المغذية.

9-جراءات وقائية أخرى:

تأكد من أن مكان عملك يحتوي على كمية كافية من المناديل والصابون والمناشف الورقية ومعقمات اليدين التي تحتوي على الكحول والمناديل المبللة التي تستخدم لمرة واحدة.

وقم بتدريب الآخرين على كيفية القيام بعملك حتى يتمكنوا من التغطية عنك في حالة مرضك أنت أو أحد أفراد أسرتك واضطرارك إلى البقاء في المنزل.

إذا بدأت تشعر بالمرض أثناء العمل، فارجع إلى المنزل في أقرب وقت ممكن.