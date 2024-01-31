الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

قائمة أطعمة صحية للعناية بالبشرة.. تعرف عليها

قائمة أطعمة صحية
قائمة أطعمة صحية

تعتبر الأطعمة الصحية مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة والخصائص الطبيعية المذهلة، من الأفضل استخدامها لمعالجة كل شيء بدءًا من الترطيب وحتى الالتهابات والشيخوخة وألوان البشرة غير المستوية المزعجة .

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، شارك أكريتي جايانت تشاباريا، طبيب الجلدية قائلاً: "لكل منهم قوته الخاصة، سواء كان ذلك الأفوكادو المرطب، أو مضادات الشيخوخة التي يتميز بها التوت الأزرق، أو مهارات الكركم في مكافحة الالتهابات. 
هذه الأطعمة هي السلاح السري لتوهج البشرة، ما يجعل الأطعمة الفائقة مفيدة بشكل خاص في روتين العناية بالبشرة هو تنوعها وتوافقها مع أنواع البشرة المختلفة. 

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إن دمج هذه الأطعمة الفائقة في روتين العناية بالبشرة بأشكال مختلفة مثل الأقنعة أو الأمصال أو العلاجات الطبيعية يمكن أن يرفع من نظام العناية بالبشرة، ويعزز صحة البشرة وإشراقها.


واقترح: “على سبيل المثال الأفوكادو، مع وفرة الدهون الصحية والفيتامينات، التي ترطب البشرة وتغذيها، مما يجعلها مثالية لأنواع البشرة الجافة.
او  الصبار فهو المفضل لدينا كاطباء على الإطلاق، والمعروف بخصائصه المهدئة، فهو يهدئ التهيج والالتهاب بشكل فعال، مما يجعله مكونًا مناسبًا للبشرة الحساسة أو المتضررة من الشمس. 
وأيضا التوت الأزرق المليء بمضادات الأكسدة، ويكافح الجذور الحرة، ويوفر الحماية ضد الأضرار البيئية ويعزز بشرة شابة مناسبة لجميع أنواع البشرة. 
ويشتهر الكركم بقوته المضادة للالتهابات، ويهدئ الاحمرار وحب الشباب، مما يجعله مفيدًا للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب. وأخيرًا، يساعد زيت ثمر الورد، الغني بالفيتامينات A وC، على تقليل الندبات والخطوط الدقيقة وتفاوت لون البشرة، مما يلبي احتياجات أولئك الذين يبحثون عن تجديد شباب البشرة وإصلاحها، بغض النظر عن نوع البشرة.

وكشفت: أن خصائص كل تلك الأطعمة المتأصلة توفر حلاً طبيعيًا لتغذية البشرة وتجديد شبابها وحمايتها، حيث تتميز الأطعمة تلك بخصائص متنوعة، مثل المركبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من الجذور الحرة، والعوامل المضادة للالتهابات التي تهدئ البشرة المتهيجة، والعناصر المرطبة التي تحافظ على توازن الرطوبة.
ويجب الاخذ بعين الاعتبار الخصائص الرائعة لزيت ثمر الورد، المشهور بقدرته على تلاشي الندبات وتقليل الخطوط الدقيقة والترطيب العميق، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمكافحة الشيخوخة وتحسين نسيج البشرة. 
وبالمثل، فإن السبانخ، الغني بالفيتامينات والمعادن، يساعد في إصلاح خلايا الجلد التالفة ويوفر توهجًا طبيعيًا.

وأوصت قائلة: “هناك عنصر آخر من ثلاجتك وهو الرمان، الغني بمضادات الأكسدة، الذي يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، ويعزز بشرة شابة ويحسن المرونة.
 

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وفي الواقع، فإن ايضا بذور الشيا الرائجة مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي توفر ترطيبًا مكثفًا وتدعم حاجز الجلد، مما يجعلها مثالية للحفاظ على توازن الرطوبة. 
وأخيرًا، فإن خصائص الشاي الأخضر المهدئة والوقائية تجعله خيارًا ممتازًا لتقليل الالتهابات ومكافحة حب الشباب وتوفير حماية خفيفة من أشعة الشمس. تعمل هذه الأطعمة الفائقة كحلول شاملة تلبي احتياجات العناية بالبشرة المختلفة مع توافقها مع أنواع البشرة المختلفة.

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