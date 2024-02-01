أهمها الشاي.. مشروبات تساعد على تدفئة الجسم في البرد القارس

يبحث الكثير خلال فصل الشتاء عن أنظمة غذائية ومشروبات تحافظ على درجة حرارة الجسم، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الراهنة، خلال شهر طوبة، مما يجعل جسم الإنسان يشعر بالبرودة ويتأثر بدرجة حرارة الجو.

مشروبات تساعد على التدفئة

الشاي

يتصدر الشاي رأس قائمة المشروبات التي تساعد على التدفئة للجسم خلال فصل الشتاء، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة، ومركبات الكافيين التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة حرارة الجسم.

الكاكاو

يحتوي الكاكاو الساخن أيضًا على مضادات للأكسدة، والعديد من الفيتامينات والمعادن ويمكن تحضيره مع الحليب وإضافة السكر أو القرفة لتحسين الطعم.

السحلب

يمكن إعداد السحلب مضافًا إليه الحليب الذي يضفي عليه مذاقًا مميزًا، ويساعد على تدفئة الجسم، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والكالسيوم.

القهوة

تحتوي القهوة على نفس مركبات الكافيين وبالإضافة إلى ذلك فهي تساهم في رفع درجة حرارة الجسم.

الزنجبيل

ويساعد شرب منقوع الزنجبيل الدافئ على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، إذ قد يساعد على حرق ما يصل إلى 34 سعرة حرارية الأمر الذي يساعد على رفع درجة حرارة الجسم.

الحلبة

وتعتبر الحلبة من أكثر المشروبات التي تساعد على تدفئة الجسم، وخاصة إذا تم إضافة الحليب إليها، فهي تعمل على رفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، لذا ينصح بتجنبها خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

الحساء الساخن

الحساء الساخن يزيد من درجة حرارة الجسم والشعور بالدفء، مثل شوربة العدس أو لسان العصفور أو شوربة البصل.