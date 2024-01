أبرز أنواع الشاي التى تحميك من الأمراض

هناك عدد من أنواع الشاي المخلتفة التي تساعد فى الوقاية من عدد من المشكلات الصحية ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من أنواع الشاي المختلفة التى تساعد فى علاج العديد من المشكلات الصحية ومنها الأتى:

شاي النعناع

إذا كنت تعاني من الغثيان، فإن الشاي بالنعناع يعد خيارًا رائعًا، أظهرت الأبحاث أن النعناع فعال في تقليل الغثيان والقيء الناتج عن العلاج الكيميائي، حيث يوصي بتناول بهذا الشاي لعلاج أعراض الجهاز الهضمي، لأنه يساعد على تخفيف الغثيان، فأن الزيوت الموجودة في شاي النعناع لا يمكن أن تساعد فقط في تخفيف الاحتقان ولكن أيضًا التهاب الحلق. تظهر الأبحاث الأولية أنه قد يكون له أيضًا نشاط مضاد للفيروسات ومضادات الأكسدة.

شاي الليمون

يحتوي الشاي بالليمون على فيتامين C ، والذي قد يكون من الجيد تناوله طوال موسم البرد والأنفلونزا، لا يمنع فيتامين C نزلات البرد، لكنه قد يقلل من مدة وشدة نزلات البرد، لجني هذه الفوائد المحتملة، تأكد من تناول كمية كافية من فيتامين C بانتظام، إن تناول فيتامين C بعد الإصابة بنزلة برد بالفعل لا يحسن الأعراض.

للحصول على فيتامين سي من الليمون، يمكنك تناول الشاي بالليمون أو يمكنك إضافة الليمون إلى الشاي المفضل لديك، يتناسب بشكل رائع مع شاي الزنجبيل أو الشاي الأخضر.

شاي البابونج

لقد تم استخدام البابونج طبيًا منذ آلاف السنين. ولا يزال الكثير من الناس يعتمدون على شاي البابونج للاسترخاء حتى يومنا هذا. لسوء الحظ، فإن الأبحاث حول فوائد البابونج ضئيلة. ومع ذلك، تظهر بعض الدراسات أنه قد يساعد في تقليل القلق وتهدئة اضطراب المعدة. علاوة على ذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن البابونج قد يحسن جودة النوم لدى الأشخاص الذين لا يعانون من الأرق.

لذا، فإن المكونات الموجودة في شاي البابونج قد لا تخفف من أعراض البرد المحددة، ولكن هناك احتمال أن تساعد في تحسين نومك للتعافي بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك، فإن الآثار الجانبية غير شائعة لذلك يمكن أن يكون سائلًا دافئًا مهدئًا لتخفيف التهاب الحلق.

شاي إشنسا

إشنسا هي زهرة موطنها أمريكا الشمالية ولها فوائد مزعومة على صحة المناعة. يمكنك العثور عليه في مستحضرات مختلفة، بما في ذلك الشاي. وبشكل عام، فإن الأبحاث حول فوائده مختلطة، لكن بعض الدراسات وجدت فوائد تتعلق بنزلات البرد والأنفلونزا.

تظهر بعض الأبحاث أن القنفذية قد تقلل من فرص إصابتك بنزلة برد، لذلك من الأفضل شرب نوع آخر من الشاي طوال موسم البرد بدلًا من الانتظار حتى تصاب بالبرد. لا يبدو أنه يقصر مدة نزلة البرد.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل غني بنوع من المغذيات النباتية يسمى جينجيرول، إلى جانب المركبات الفينولية الأخرى مثل كيرسيتين والزنجرون، غالبًا ما يستخدم لتخفيف أعراض الجهاز الهضمي غير المريحة مثل الغثيان، فثبت أن استنشاق الزنجبيل أو تناوله يخفف من الغثيان الناجم عن الأدوية أو الإجراءات الطبية المختلفة.

شاي أخضر

الشاي الأخضر هو شاي ذو نكهة ترابية قد يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، وجدت مراجعة منهجية حديثة وتحليل تلوي أن مضادات الاكسدة في الشاي الأخضر تمنع بشكل فعال الإصابة بالأنفلونزا، يحتوي كل كوب من الشاي الأخضر على حوالي 150 ملليجرام من هذه المواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، يبدو أن استهلاك 1-5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا هو الكمية المثالية للمساعدة في الوقاية من الأنفلونزا.