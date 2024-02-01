العسومى: جيبوتى دولة مهمة عربيًا ونحرص على مد جسور التعاون معها

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن جمهورية جيبوتي تلعب دورًا محوريًا مهمًا بالمنظومة العربية وتقف دائمًا في صف تعزيز التوافق العربي ودعم العمل العربي المشترك والدفاع عن قضاياها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشددًا على حرص البرلمان العربي على تعزيز أواصر التعاون مع مجلس النواب الجيبوتي للدفع نحو دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع دليتا محمد دليتا، رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي، مع عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الذي يزور جيبوتي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وتم خلال الاجتماع، بحث تعزيز آليات التعاون بين البرلمان العربي والبرلمانات الوطنية وعلى رأسها مجلس النواب الجيبوتي في ظل المرحلة الحساسة والحرجة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تتطلب تنسيق المواقف العربية على المستويات كافة والتي يأتي في مقدمتها العلاقات البرلمانية العربية.

رئيس البرلمان الجيبوتي يشيد بدور نظيره العربي

بدوره، ثمَّن رئيس مجلس النواب الجيبوتي، الدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي تحت قيادة عادل بن عبدالرحمن العسومي، مشددًا على أن البرلمان العربي قام خلال الفترات الماضية بدور مهم في دعم الحلول السياسية للأزمات بالمنطقة العربية خاصة القضية الفلسطينية في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، وكان للدور الفاعل للبرلمان العربي خلال هذه المشاركات إبراز التحديات والدفاع عن حقوقها وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وهنَّأ العسومي، بمناسبة تقليده بوسام القائد السابع والعشرين من يونيو من قبِل الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، وهو أعلى وسام تمنحه الجمهورية.

العسومي وررئيس برلمان جيبوتي