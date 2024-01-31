الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول وخطوات التظلم على النتيجة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدر السؤال عن تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك  بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في عام 2024 ببعض المحافظات خلال الساعات الأخيرة ويسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة توزيع درجات  الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2024.

تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024 

جاءت تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية للترم الأول من عام 2024، وفق إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية العام الجاري ، يبلغ المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية  280 درجة،  يتم تقسيم هذه الدرجات على الفصلين بحيث يكون مجموع كل فصل 140 درجة، وتقسم هذه الــ 140 درجة على النحو التالي:

تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024  الترم الأول

أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2024، حيث بلغت درجات المواد كالتالي:

- اللغة العربية: 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

- الرياضيات: 30 درجة.

- العلوم: 20 درجة.

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

مباشرة عبر "الدستور".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024

وقد أعلنت معظم مديريات التربية والتعليم عن هذه نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام الماضية، في حين تستعد المديريات الأخرى للإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم أن بإمكان الطلاب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية  بعد صدورها. 

txt

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى المدارس بالجيزة.. اليوم

txt

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024.. آخر أخبار النتائج

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024

فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها لتقديم التظلم على نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول 2024:

1. يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابعة للطالب.

2. يقوم الطالب بتحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم بها.

3. يتم سداد رسوم التظلم على نتائج الترم الأول 2024.

4. يتبع الطالب تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

5. بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات، يتم النظر في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

6. يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

7. في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
إقرأ أيضًا: مباشرة عبر "الدستور".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية توزيع درجات الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة ثالثة إعدادي الشهادة الاعدادية التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

مباشرة عبر "الدستور".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

عاجل| كساء "منكاورع".. هل يتم تبليط الهرم فعلا؟!.. الحقيقة كاملة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"