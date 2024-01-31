تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول وخطوات التظلم على النتيجة

تصدر السؤال عن تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في عام 2024 ببعض المحافظات خلال الساعات الأخيرة ويسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2024.

تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024

جاءت تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية للترم الأول من عام 2024، وفق إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية العام الجاري ، يبلغ المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية 280 درجة، يتم تقسيم هذه الدرجات على الفصلين بحيث يكون مجموع كل فصل 140 درجة، وتقسم هذه الــ 140 درجة على النحو التالي:

تقسيمة درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2024، حيث بلغت درجات المواد كالتالي:

- اللغة العربية: 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

- الرياضيات: 30 درجة.

- العلوم: 20 درجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024

وقد أعلنت معظم مديريات التربية والتعليم عن هذه نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام الماضية، في حين تستعد المديريات الأخرى للإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم أن بإمكان الطلاب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بعد صدورها.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024

فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها لتقديم التظلم على نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول 2024:

1. يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابعة للطالب.

2. يقوم الطالب بتحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم بها.

3. يتم سداد رسوم التظلم على نتائج الترم الأول 2024.

4. يتبع الطالب تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

5. بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات، يتم النظر في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

6. يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

7. في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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