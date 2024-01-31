عاجل| تجدد القصف المدفعى وغارات الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بقطاع غزة

تجدد القصف المدفعي والغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم خان يونس، مساء اليوم، وتم نسف المنازل.

كما وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني إثر قصف قوات الاحتلال ملعب اليرموك في غزة.

فيما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، غارة استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة، وغارة أخرى استهدفت منطقة السلاطين غرب مخيم جباليا شمال غزة.

سبق، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

تابعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هناك استهدافات عنيفة في محيط مستشفى الأمل وإطلاق للقنابل الدخانية.

الخارجية الفلسطينية تطالب بتشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال

في هذا السياق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.

ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إلى ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم ما يزيد على 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، وتم قتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة، دليل واضح على أنهم أُعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن اكتشاف هذه المقبرة يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون والمجازر الجماعية والإعدامات حتى للمعتقلين منهم، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة.